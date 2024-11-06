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Полина Лааксо
Крипто

Биткоин обновил исторический максимум, пробив отметку в $75 тысяч

На фоне возможной победы «криптокандидата» Дональда Трампа в выборах президента США.

  • По агрегированным данным Coinmarketcap, стоимость биткоина достигала $75 011. На момент публикации заметки составляет $74 452.
  • Предыдущий рекорд криптовалюта поставила в марте 2024 года, когда её цена превысила $73 797 тысячи.
  • По данным букмекерской платформы Polymarket, вероятность победы Трампа составляет 96,8%. AP пишет, что кандидат уже получил 230 голосов выборщиков. Для победы нужно 270, но подсчёты ещё не завершены. У Камалы Харис пока 210.
  • По словам Coindesk, трейдеры ожидают, что в случае победы Трамп поддержит развитие криптовалютного рынка. Раньше политик считал биткоин «скамом», но в рамках предвыборной кампании говорил: «Если именно крипта определит будущее, значит, нужно, чтобы её майнили в США».
  • По его мнению, США должны стать «криптостолицей планеты и биткоиновой супердержавой» и обзавестись «стратегическим биткоин-резервом».
Динамика BTC в рамках суток
Динамика BTC в рамках суток
  • Другие криптовалюты тоже растут в рамках последних суток. По данным Coinmarketcap на 8:27 мск, ETH подорожал на 6,69%, SOL — на 15,56%, BNB — на 3,76%. «Мемная» монета Dogecoin выросла в цене на 24,86% за сутки — до $0,2029.

#новости #биткоин #bitcoin #btc

33
11
91 комментарий
Дмитрий

Всех адекватных с победой Трампа!

14
2
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Олег Титьков

А при чем тут адекватные тогда?

37
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Твердыня

Смешно, что ты следишь за чужими выборами, потому что собственных то и нет🥴

22
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Токс

От него хер знает чего ждать. В равной степени вероятны как стабилизация мира, и он как герой-примиритель, так и третья мировая с применением ЯО в финале. И сиди думай, в какую сторону этот сраный маятник качнет

7
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Василий Буров

Адекватные знают что нам-то как раз всё равно кто там победит...

2
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Андрей Новиков

Вы в России?

2
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Иванов Иван

Рано ещё..

1
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