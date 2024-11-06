Биткоин обновил исторический максимум, пробив отметку в $75 тысяч

На фоне возможной победы «криптокандидата» Дональда Трампа в выборах президента США. По агрегированным данным Coinmarketcap, стоимость биткоина достигала $75 011. На момент публикации заметки составляет $74 452.Предыдущий рекорд криптовалюта поставила в марте 2024 года, когда её цена превысила $73 797 тысячи.По данным букмекерской платформы Polymarket, вероятность победы Трампа составляет 96,8%. AP пишет, что кандидат уже получил 230 голосов выборщиков. Для победы нужно 270, но подсчёты ещё не завершены. У Камалы Харис пока 210.По словам Coindesk, трейдеры ожидают, что в случае победы Трамп поддержит развитие криптовалютного рынка. Раньше политик считал биткоин «скамом», но в рамках предвыборной кампании говорил: «Если именно крипта определит будущее, значит, нужно, чтобы её майнили в США».По его мнению, США должны стать «криптостолицей планеты и биткоиновой супердержавой» и обзавестись «стратегическим биткоин-резервом».Динамика BTC в рамках сутокДругие криптовалюты тоже растут в рамках последних суток. По данным Coinmarketcap на 8:27 мск, ETH подорожал на 6,69%, SOL — на 15,56%, BNB — на 3,76%. «Мемная» монета Dogecoin выросла в цене на 24,86% за сутки — до $0,2029.#новости #биткоин #bitcoin #btc
Всех адекватных с победой Трампа!
А при чем тут адекватные тогда?
Смешно, что ты следишь за чужими выборами, потому что собственных то и нет🥴
От него хер знает чего ждать. В равной степени вероятны как стабилизация мира, и он как герой-примиритель, так и третья мировая с применением ЯО в финале. И сиди думай, в какую сторону этот сраный маятник качнет
Адекватные знают что нам-то как раз всё равно кто там победит...
Вы в России?
Рано ещё..