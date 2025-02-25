На крипторынке очередная просадка — за сутки он потерял свыше $200 млрд капитализации, биткоин стоит меньше $90 тысяч

Некоторые трейдеры считают, что «медвежьи» настроения «раздуты». На 11:29 мск 25 февраля 2025 года BTC стоит $89,6 тысячи (-6% за сутки); ETH — $2402 (-10%); XRP — $2,19 (-10,78%); BNB — $604,4 (-5,4%); SOL — $138,5 (-12,7%); DOGE — $0,20 (-10%); ADA — $0,67 (-8,4%).Криптоиндекс страха и жадности, который отражает настроения рынка, упал с 49 до 25. День назад он находился в «нейтральной» зоне. Теперь — в зоне «страха». Это значит, что рынок опасается потерь и больше продаёт.Источник: Coin360По словам Cointelegraph, это «часть коррекции», которая началась 21 февраля 2025 года, когда хакеры вывели с криптобиржи Bybit $1,46 млрд в ETH и связанных с ним токенах. В Arkham Intelligence связали инцидент с северокорейской группировкой Lazarus Group.Bybit полностью восстановила Ethereum-резервы и уже вернула заём, который взяла после атаки у биржи Bitget. Аналитики QCP Capital говорят, что оперативная реакция биржи на инцидент и относительно «сдержанная» реакция рынка указывают на то, что рынок становится более зрелым.Среди других факторов — ликвидации на рынке деривативов. По данным Coinglass, общая сумма ликвидаций за последние сутки составила $1,34 млрд. В основном это длинные позиции (ставки на рост).«Коррекция» совпала и с оттоком капитала из криптовалютных инвестфондов, который продолжается вторую неделю подряд. Институциональные инвесторы сокращают участие на фоне неопределённости, связанной с денежно-кредитной политикой США, торговыми тарифами и инфляцией в стране.Coindesk также указывает на параллельное снижение стоимости акций технологических компаний на Nasdaq и укрепление иены. Последнее напомнило трейдерам о падении биткоина в августе 2024 года — с $60 тысяч до $49 тысяч.Тогдашнее решение японского ЦБ повысить ключевую ставку с 0,1% до 0,25% вызвало разворот стратегии кэрри-трейд, при ней инвесторы зарабатывают на разнице процентных ставок: сперва занимают средства в одной валюте под низкие проценты, а затем меняют на другую и размещают под более высокие проценты.#новости