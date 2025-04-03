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Таня Боброва
Крипто

Курс биткоина опустился на 5%, индекс доллара упал на 2,1% на фоне объявления о новых пошлинах США

Снижались и американские фондовые индексы.

  • Стоимость биткоина упала на 5% — до $82,2 тысячи на фоне распродажи на рынках, пишет CryptoBriefing. Инвесторы отказываются от рискованных инвестиций из-за неопределённости по поводу новых пошлин США и рисков рецессии, отмечает издание.
  • Курс Ethereum падает на 6%, XRP — на 3,75%, Solana — на 11,44%, Dogecoin — на 8,02%, следует из агрегированных данных Coinmarketcap. Американские фондовые индексы также снижались после открытия торгов.
  • Индекс Bloomberg Dollar Spot Index, который отслеживает динамику корзины валют развитых и развивающихся рынков по отношению к доллару США, упал на 2,1%, пишет Bloomberg. Это самое большое внутридневное падение показателя с момента его запуска в 2005 году.
  • Согласно указу президента Дональда Трампа, пошлины США на ввозимые в страну товары составят до 50% в зависимости от государства-импортёра. Всего указ вводит дополнительные пошлины против 185 государств.
Артур Томилко
Деньги
«Глобальная тарифная война»: Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на ввозимые в США товары — мировые лидеры предупредили об ответных мерах

Тарифы начнут действовать с 5 апреля 2025 года для 185 стран и территорий, за исключением России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи.

Фото Reuters

#новости

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