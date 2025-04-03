Axios: «Новые тарифы Трампа могут привести к третьему за последние 17 лет международному экономическому потрясению»

Первое — кризис 2008-2009 годов. Второе — пандемия Covid-19 от 2020 года.Источник фото: PBSПо итогам 2024 года США импортировали товаров на $3,3 трлн, пишет Axios. Это 278,5 трлн рублей по курсу ЦБ на 4 апреля 2025 года.Согласно указу президента США Дональда Трампа, пошлины составят до 50% — в зависимости от страны. Если считать по средневзвешенной ставке в 29%, то американские импортёры будут вынуждены в сумме платить около $1 трлн в год.«На деле» до этого и не дойдёт, потому что многие товары, как отмечает Axios, просто перестанут ввозить, что, в свою очередь, приведёт к дефициту предложения, а также серьёзным ценовым всплескам.А если американский импорт просядет, глобальная экономика и зависимые от экспорта страны — такие как Германия и Китай — лишатся одного из своих «ключевых двигателей».Ставка для Германии составит 20%. В 2024 году экспорт оттуда в США вырос до рекордных €161,3 млрд, на 2,2% больше год к году. Это «укрепило лидерский статус США среди стран-покупателей немецкой продукции», писало Reuters. В основном поставляли автомобили и фармацевтические товары.Пошлины для КНР, откуда США в 2024 году завезли товаров на $438,9 млрд (+2,8%), вырастут до 54%. Помимо того, что в Китае собирают «много высокотехнологичных» продуктов вроде iPhone, оттуда также доставляют «доступные товары», востребованные «миллионами» семей в непростом финансовом положении. Из-за тарифов США рискуют столкнуться с ростом уровня бедности.75 лет глобализации привели к «переплетению» экономик: «один чих США, и у Латинской Америки уже пневмония». Если главные торговые партнёры страны столкнутся с рецессией — пострадает в том числе американский экспорт, который в 2024 году составил $2,1 трлн, напоминает Axios.И риск рецессии вполне реален, считают аналитики JPMorgan. А ущерб может оказаться «настолько серьёзным», что некоторые экономисты «не верят», что Трамп не передумает до 5 и 9 апреля 2025 года — когда изменения должны вступить в силу. Правда, в Минторге США уже предупредили: президент не будет отменять пошлины без необходимых ему мер со стороны других стран.Американские фондовые индексы снижаются после открытия торгов. На 19:30 мск ситуация такая: Dow Jones Industrial Average — -2,69%; S&P 500 — -3,51%; Nasdaq Composite — -4,64%; NYSE Composite — -2,79%.#новости #сша