Акции американских технологических компаний просели после объявления Дональда Трампа о новых пошлинах

У многих производство находится в азиатских странах, для которых тарифы оказались выше других. Акции Apple на постмаркете упали на 6,68%, Nvidia — на 3,14%. У Alphabet, Amazon и запрещённой в России Meta падение на 2,5-5%, у Microsoft — почти на 2%.Как отмечает CNBC, большую часть выручки Apple приносят устройства, собранные в Китае, Вьетнаме и некоторых других азиатских странах. На Китай приходится 80% производственных мощностей Apple, в том числе в стране выпускают 90% iPhone. Во Вьетнаме же собирают 20% iPad и 90% носимых устройств — Apple Watch и AirPods. Для этих стран ввели одни из самых высоких пошлин — 34% и 46% соответственно.Также Apple закупает комплектующие в Южной Корее, Японии, США и на Тайване. Массового производства в США у компании нет — но в феврале 2025 года она пообещала вложить в экономику страны $500 млрд в течение четырёх лет. В том числе она построит завод в Техасе.У Nvidia производство чипов расположено на Тайване — за них отвечает местная TSCM. Импорт полупроводников от пошлин освободили, но пока неясно, будут ли тарифы касаться TSCM, отмечает Wired. У Amazon почти 70% товаров, продаваемых на площадке, — из Китая.Google свои смартфоны Pixel и другие устройства собирает в Индии — для страны пошлины составили 26%. Запрещённая Meta производит VR-устройства Oculus Quest в Китае, но часть сборки решила перенести во Вьетнам, писало The Information.У Nike (акции падают на 8,39%) на Китай и Вьетнам приходится около половины всей производимой компанией обуви. В целом же из Вьетнама поступает около 25% всей продукции. От страны зависят и другие производители одежды и обуви — например, Adidas (−10,63%). В азиатских странах производят и игрушки — к примеру, Hasbro (−5,35%).Артур ТомилкоДеньги09:29«Глобальная тарифная война»: Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на ввозимые в США товары — мировые лидеры предупредили об ответных мерах Тарифы начнут действовать с 5 апреля 2025 года для 185 стран и территорий, за исключением России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи.#новости #акции #сша