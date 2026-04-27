Meta* заключила партнёрство со стартапом Overview Energy — он разрабатывает технологию передачи солнечной энергии из космоса с помощью инфракрасных лучей

Потенциально это может помочь круглосуточно вырабатывать электричество на солнечных электростанциях. Источник: Engine VenturesСоглашение предоставит Meta* ранний доступ к системам космической солнечной энергетики Overview Energy — стартап планирует начать коммерческие поставки энергии к 2030 году. Финансовые детали сделки компании не раскрыли.Overview Energy разрабатывает технологию, которая позволит собирать солнечный свет с помощью спутников на орбите, а затем передавать его на наземные солнечные электростанции с помощью инфракрасных лучей для круглосуточной выработки электричества. Это поможет увеличить производительность без необходимости увеличения мощностей. В Overview Energy подчёркивают, что инфракрасные лучи будут «невидимы, менее интенсивны, чем солнечный свет, а также безопасны для людей, животных и авиации». Если технологию удастся масштабировать, Meta* сможет использовать её для обеспечения электроэнергией дата-центров, отмечает TechCrunch. Overview Energy основали в 2022 году, из «скрытой разработки» стартап вышел в декабре 2025-го и привлёк $20 млн от Aurelia Institute, Earthrise Ventures, Engine Ventures, EQT Foundation, Lowercarbon Capital и Prime Movers Lab. Компания рассчитывает запустить первые спутники на околоземную орбиту в 2028 году. *Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости