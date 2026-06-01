Прокуратура Бельгии начала расследование против финтеха Wise — это спровоцировало крупнейшее внутридневное падение акций компании с её выхода на биржу в 2021 году

Бумаги компании теряли до 20% стоимости. Источник: BloombergК 15:25 мск 1 июня 2026 года акции Wise упали на 10,7% — максимально в ходе торгов они теряли до 20% стоимости, что стало крупнейшим внутредневным падением бумаг финтеха с выхода на биржу в 2021 году, пишет Bloomberg.Компания подтвердила, что прокуратура Бельгии проводит расследование из-за подозрений, что злоумышленники могли использовать счета в Wise для отмывания денег. В ведомстве заявили FT, что финтех-сервис фигурировал в «сотнях» уголовных дел более чем в 30 странах. Речь идёт об операциях примерно на €500 млн.В Wise отметили, что сотрудничают с бельгийскими правоохранительными органами, но «никаких конкретных выводов» компании пока не предоставили.Wise в 2011 году основали эстонские предприниматели Кристо Каарман и Таавет Хинрикус. В 2013 году финтех привлёк инвестиции в $6 млн, раунд возглавил сооснователь PayPal Питер Тиль. В 2021 году компания разместилась на Лондонской бирже с капитализацией в $11 млрд. Благодаря этому Каарман и Хинрикус стали первыми долларовыми миллиардерами из Эстонии.В декабре 2025 года Wise предупредил о блокировке счетов россиян и белорусов без ВНЖ или паспорта европейских стран. Решение объяснили 19 пакетом санкций ЕС, который запрещает предоставление платёжных услуг гражданам России и Беларуси.