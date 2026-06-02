МТС привлёк кредит от шести банков на 40 млрд рублей с лимитом до 70 млрд рублей

Последний раз подобный заём компания привлекала в 2009 году. Источник: ТАСССрок синдицированного кредита — пять лет, пишет РБК. Средства направят на финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы компании.МТС не раскрыл названия банков, участвующих в сделке, а также условия ссуды. В компании лишь отметили, что сделка «характеризуется гибкой структурой» и допускает привлечение новых участников.Как отмечает издание, это первая для МТС сделка синдицированного кредитования с 2009 года — тогда оператор привлёк $695 млн.Источник РБК, близкий к сделке, отметил, что та оформлена как «простой» синдикат, что позволяет банкам применять льготы на капитал и учитывать её в составе высоколиквидных активов.На конец первого квартала 2026 года, согласно отчёту МТС, чистый долг компании составлял 451,5 млрд рублей, что на 1,1% меньше, чем по итогам первого квартала 2025-го. Объём привлеченных на рынке облигаций средств — около 390 млрд рублей в рамках 34 выпусков.