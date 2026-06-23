Глобальные инвестиции в стартапы из сферы робототехники с начала 2026 года достигли рекордных $18,8 млрд — Crunchbase

Инвесторов привлекают проекты, которые разрабатывают системы под управлением ИИ. Фото Neura RoboticsС начала 2026 года стартапы из сферы робототехники привлекли инвестиций больше, чем за весь 2025-й ($15 млрд), пишет Crunchbase. Отрасль, которая традиционно считалась рискованной и капиталоёмкой, становится одним из бенефициаров «бума ИИ».Рост объёмов финансирования обеспечивают крупные раунды компаний из США, Европы и Китая. Лидером по размеру инвестиций в 2026 году стал базирующийся в Остине оборонный стартап Saronic, который производит надводные и подводные беспилотники. В марте он привлёк $1,75 млрд при оценке в $9,25 млрд.В январе на раунд на $1,4 млрд закрыла американская Skild AI. Компания разрабатывает «универсальный мозг» для любых роботов и задач. Среди инвесторов стартапа — венчурное подразделение Nvidia, а его оценка достигла $14 млрд.Немецкая Neura Robotics, которая разрабатывает ИИ для обучения роботов в «реальных условиях» и их взаимодействия между собой, в начале июня привлекла $1,4 млрд. Одним из инвесторов выступил Tether, разработчик стейблкоина USDT.В число лидеров по объёму финансирования также вошёл китайский стартап Shihang Intelligent, который разрабатывает «водных роботов» и морские беспилотники. В июне компания привлекла $1 млрд от китайских фондов.Заметным игроком на западном рынке Crunchbase называет также стартап Apptronik, который разрабатывает гуманоидных роботов под управлением ИИ. В феврале компания привлекла дополнительные $520 млн в продолжение раунда A, начатого в 2025 году, общий объём финансирования превысил $935 млн. В числе инвесторов — Google, Mercedes‑Benz, Peak6 и AT&T Ventures.Ещё один американский проект — отделившаяся от Rivian компания Mind Robotics. Она создаёт ИИ-платформу для роботизации промышленных предприятий и с начала 2026 года привлекла два раунда инвестиций — на $500 млн и $400 млн. В число ключевых инвесторов входят Accel, Andreessen Horowitz и Kleiner Perkins.Ника СмирноваБудущее5 апрКитай захватывает рынок человекоподобных роботов — или рискует его перегреть Что говорят о возможном «пузыре» и почему в будущем производители могут отойти от человекоподобности.#новости #роботы