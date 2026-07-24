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Данила Бычков
Инвестиции

Intel отчиталась о самых высоких темпах роста выручки с 2011 года — акции компании выросли на 6%

Выручка Intel во втором квартале 2026-го увеличилась на 25%, до $16,1 млрд.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Рост был обусловлен спросом на чипы Intel, пишет Financial Times. Выручка продуктового бизнеса компании достигла $15,1 млрд, превзойдя прогноз аналитиков в $13,6 млрд. Скорректированная чистая прибыль выросла до $2,2 млрд.
  • Выручка всей компании во втором квартале 2026 года увеличилась на 25% год к году, до $16,1 млрд — это самые высокие темпы роста за 15 лет, отмечает CNBC.
  • Intel также повысила план капитальных расходов на 2026-й с $18 млрд до $20 млрд и спрогнозировала их дальнейший рост в 2027 году на фоне инвестиций в оборудование для производства чипов.
  • Гендиректор компании Лип-Бу Тан заявил, что Intel занимает «выгодное положение для устойчивого роста» на фоне «беспрецедентного спроса», который формирует ИИ.
  • После публикации отчётности 23 июля 2026 года акции компании росли на 13%, отмечает FT. На премаркете 24 июля бумаги Intel подорожали на 6%.
Таня Боброва
Apple
Акции Intel выросли на 9% на премаркете после заявления Трампа, что компания договорилась с Apple о производстве чипов

Сами компании это не комментировали.

Источник: Intel 

#новости #intel

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