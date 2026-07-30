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Артур Томилко
Инвестиции

Microsoft отчиталась о росте выручки облачных сервисов на 43% и увеличение стоимости своей доли в Anthropic на $3,2 млрд за квартал

Компания также сообщила о планах увеличить затраты на аренду дата-центров на $130 млрд.

  • Microsoft опубликовала отчёт за четвёртый финансовый квартал 2026 года, который завершился 30 июня. Выручка компании увеличилась на 18% год к году и достигла $90,01 млрд. Основным драйвером роста стала платформа Azure и другие облачные сервисы, выручка которых увеличилась на 43%.
  • Выручка сегмента «Производительность и бизнес-процессы», в который входят Office и LinkedIn, выросла на 14,3% год к году, до $37,85 млрд. Направление «Потребительских устройств и продуктов», включающее Surface, Windows, Bing и Xbox, снизило выручку на 4%, до $12,9 млрд.
  • Чистая прибыль Microsoft выросла на 31%, до $35,8 млрд. Компания также сообщила об увеличение стоимости своей доли в Anthropic на $3,2 млрд за квартал. При этом оценка доли в OpenAI за год выросла примерно на $5 млрд, указывает TechCrunch.
  • Капитальные затраты Microsoft в квартальном выражении выросли на 61% и составили $41 млрд. В 2027 финансовом году компания ожидает дальнейший рост расходов, указывая на устойчивые «сигналы спроса» на свои продукты.
  • В частности, компания сообщила о заключении новых договоров на аренду дата-центров на сумму $130 млрд. Общая сумма обязательств Microsoft по аренде мощностей составляет $329,1 млрд.
  • Акции Microsoft в ходе предварительных торгов 30 июля 2026 года растут на 7,9%, до $421 за бумагу.

#новости #microsoft

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