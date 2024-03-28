Право
Евгения Евсеева

Суд приговорил основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве Статьи редакции

Максимальное наказание могло составить 110 лет.

  • Федеральный суд Манхэттена, США, признал Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном сговоре, которые привели к краху криптобиржи FTX и связанного с ней хедж-фонда Alameda. Предпринимателя приговорили к 25 годам лишения свободы.
  • Приговор меньше, чем запрашивало обвинение: они хотели отправить Бэнкмана-Фрида в тюрьму на 40-50 лет. Защита просила о пяти-шести с половиной годах заключения. Судья же допускал, что максимальное наказание может составить 110 лет — такое решение приняли из-за того, что Бэнкман-Фрид «лжесвидетельствовал и препятствовал правосудию».
  • Предприниматель в суде заявил, что его коллеги в FTX «создали нечто прекрасное, а я это уничтожил». Он заявил, что был главой криптобиржи, а значит и нёс ответственность. Его юристы собираются подать аппеляцию.
  • Клиенты FTX потеряли $8 млрд, ещё $1,7 млрд — инвесторы и $1,3 млрд — кредиторы биржи, заявил судья. Он также отметил, что доводы защиты об отсутствии у FTX убытков — «логически неверные, спекулятивные и вводящие в заблуждение».
Сэм Бэнкман-Фрид на слушаниях в суде 30 марта 2023 года. Фото Reuters
  • Проблемы с ликвидностью начались у FTX в ноябре 2022 года — и криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации».
  • В декабре того же года Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Предприниматель согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформой Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве. Даты их возможных приговоров пока неизвестны.
  • Бэнкмана-Фрида отпустили под залог в $250 млн, но уже в августе 2023 года суд отменил решение и отправил предпринимателя под арест. Об этом просили прокуроры, которые заподозрили его в попытке повлиять на свидетелей и запугать их. В ноябре присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным по всем пунктам обвинения в мошенничестве.
  • В январе 2024 года новое руковдство FTX отказалось от попыток возобновить работу, решив ликвидировать все активы и вернуть средства клиентам.
Деньги
Евгения Евсеева
Траты подтверждались эмодзи, а документы не вызывают доверия: новый глава FTX — о ситуации внутри криптобиржи Статьи редакции

Сколько у компании сотрудников и как распределены деньги биржи — тоже неизвестно.

#новости #ftx

1.2K показов
1.5K открытий
0
31 комментарий
Написать комментарий...
 Запопу Кусь

Кстати, а чего он в Россию-то не сбежал? Перешёл бы границу с Мексикой, как в «Старикам здесь не место», и быстренько к нам, на лодке на какой-нибудь. 💁‍♀️

Ответить
Развернуть ветку
Webmaster3.0

Нафиг он здесь нужен. На Красикова его бы быстро обменяли.

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Нет, так нельзя меняться 😵‍💫
Менять можно было бы если мы бы его сажали 💁

Ответить
Развернуть ветку
Сайхан Акаев

Сэм Бэнкман-Фрид. Говорящая фамилия

Ответить
Развернуть ветку
Vтэк Vтэкович
Ответить
Развернуть ветку
mv

Bankrupt-Fraud.

Ответить
Развернуть ветку
Сайхан Акаев

В голос)))

Ответить
Развернуть ветку
Vтэк Vтэкович

Тупа Fraud )

Ответить
Развернуть ветку
Сайхан Акаев

Спс за ликбез

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Присел Пухляш, присядет и Чжао.

Ответить
Развернуть ветку
Алек Борисовский

Так и банан может скамануться.
А если банан скаманется, нам бычки не видать. И все зарегулируют нахер. Потом значит и USDT скаманется. Вообще укатаемся. Думаю Блэкрок не дадут, пока не зафиксируют все на 500 000.

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот

Вечер в хату

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Лихо. Но 110 лучше.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Я думала полтос минимум светит, но видимо демократы постарались

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Развалили дело, паразиты!

Ответить
Развернуть ветку
Алек Борисовский

Вот там суд фальшивый. Я вообще в шоке.
Не то что у нас.
Ему бы 2.5 дали, а так как 1.5 в СИЗО, то сразу бы и отпустили.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

В 57 выйдет на свободу, в полном расцвете сил.

А если будет УДО или конец света — то и раньше.

Ответить
Развернуть ветку
Arthur Kushmantsev

Такие часто выходят раньше УДО + хорошее поведение + подкуп свидетелей из припрятанных + апелляции + смягчение по не особо тяжким - инструментов масса, точно не будет сидеть и тупить без дела, когда выйдет тоже будет чем заняться, например разъезжать по корпорациям и универам - обучать пиздюков как надо зарабатывать/воровать )

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Ничоси 😳

Ответить
Развернуть ветку
Курильщик

погреет место доквону и джеки чао

Ответить
Развернуть ветку
Отмороженный аккаунт

А всего лишь нужно было не соглашаться на экстрадицию и сидеть и дальше на Багамах. Странно что с такой головой он вообще чем-то там управлял

Ответить
Развернуть ветку
Спит и Вессон

Чувак на волне эйфории поехал похоже

Ответить
Развернуть ветку
t t

где сидеть дальше? его бы там арестовали по запросу США и дальше суд по экстрадиции, как у Ассанжа

он бы только добился что лишние пару лет просидел бы в тюрячке, и их не засчитывают в отсиженные

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Митушин

Похуй+похуй

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Ульянкин
Ответить
Развернуть ветку
Maxim Fox

Мне, кажется, интернет заполонится этими мемами, когда он помрёт)

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

ну заполнится и заполнится

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

сёма полетел по лагерям,
Он иначе поступить не мог.

Ответить
Развернуть ветку
Разработка Телеграм-ботов

Теперь понятно в какую страну ни один создатель крипты, криптобиржи и т.п. никогда не поедет. И какая страна станет изгоем для крипто мира.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

чо за бред? криптомир типа за скамера который нахлобучил тысячи людей а не за святую экстрадицию?

Ответить
Развернуть ветку
Виктор

Что там с СПб биржей?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
28 комментариев
Раскрывать всегда