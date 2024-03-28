Суд приговорил основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве Статьи редакции
Максимальное наказание могло составить 110 лет.
- Федеральный суд Манхэттена, США, признал Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном сговоре, которые привели к краху криптобиржи FTX и связанного с ней хедж-фонда Alameda. Предпринимателя приговорили к 25 годам лишения свободы.
- Приговор меньше, чем запрашивало обвинение: они хотели отправить Бэнкмана-Фрида в тюрьму на 40-50 лет. Защита просила о пяти-шести с половиной годах заключения. Судья же допускал, что максимальное наказание может составить 110 лет — такое решение приняли из-за того, что Бэнкман-Фрид «лжесвидетельствовал и препятствовал правосудию».
- Предприниматель в суде заявил, что его коллеги в FTX «создали нечто прекрасное, а я это уничтожил». Он заявил, что был главой криптобиржи, а значит и нёс ответственность. Его юристы собираются подать аппеляцию.
- Клиенты FTX потеряли $8 млрд, ещё $1,7 млрд — инвесторы и $1,3 млрд — кредиторы биржи, заявил судья. Он также отметил, что доводы защиты об отсутствии у FTX убытков — «логически неверные, спекулятивные и вводящие в заблуждение».
- Проблемы с ликвидностью начались у FTX в ноябре 2022 года — и криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации».
- В декабре того же года Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Предприниматель согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформой Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве. Даты их возможных приговоров пока неизвестны.
- Бэнкмана-Фрида отпустили под залог в $250 млн, но уже в августе 2023 года суд отменил решение и отправил предпринимателя под арест. Об этом просили прокуроры, которые заподозрили его в попытке повлиять на свидетелей и запугать их. В ноябре присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным по всем пунктам обвинения в мошенничестве.
- В январе 2024 года новое руковдство FTX отказалось от попыток возобновить работу, решив ликвидировать все активы и вернуть средства клиентам.
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Кстати, а чего он в Россию-то не сбежал? Перешёл бы границу с Мексикой, как в «Старикам здесь не место», и быстренько к нам, на лодке на какой-нибудь. 💁♀️
Нафиг он здесь нужен. На Красикова его бы быстро обменяли.
Нет, так нельзя меняться 😵💫
Менять можно было бы если мы бы его сажали 💁
Сэм Бэнкман-Фрид. Говорящая фамилия
Bankrupt-Fraud.
В голос)))
Тупа Fraud )
Спс за ликбез
Присел Пухляш, присядет и Чжао.
Так и банан может скамануться.
А если банан скаманется, нам бычки не видать. И все зарегулируют нахер. Потом значит и USDT скаманется. Вообще укатаемся. Думаю Блэкрок не дадут, пока не зафиксируют все на 500 000.
Вечер в хату
Лихо. Но 110 лучше.
Я думала полтос минимум светит, но видимо демократы постарались
Развалили дело, паразиты!
Вот там суд фальшивый. Я вообще в шоке.
Не то что у нас.
Ему бы 2.5 дали, а так как 1.5 в СИЗО, то сразу бы и отпустили.
В 57 выйдет на свободу, в полном расцвете сил.
А если будет УДО или конец света — то и раньше.
Такие часто выходят раньше УДО + хорошее поведение + подкуп свидетелей из припрятанных + апелляции + смягчение по не особо тяжким - инструментов масса, точно не будет сидеть и тупить без дела, когда выйдет тоже будет чем заняться, например разъезжать по корпорациям и универам - обучать пиздюков как надо зарабатывать/воровать )
Ничоси 😳
погреет место доквону и джеки чао
А всего лишь нужно было не соглашаться на экстрадицию и сидеть и дальше на Багамах. Странно что с такой головой он вообще чем-то там управлял
Чувак на волне эйфории поехал похоже
где сидеть дальше? его бы там арестовали по запросу США и дальше суд по экстрадиции, как у Ассанжа
он бы только добился что лишние пару лет просидел бы в тюрячке, и их не засчитывают в отсиженные
Похуй+похуй
Мне, кажется, интернет заполонится этими мемами, когда он помрёт)
ну заполнится и заполнится
сёма полетел по лагерям,
Он иначе поступить не мог.
Теперь понятно в какую страну ни один создатель крипты, криптобиржи и т.п. никогда не поедет. И какая страна станет изгоем для крипто мира.
чо за бред? криптомир типа за скамера который нахлобучил тысячи людей а не за святую экстрадицию?
Что там с СПб биржей?