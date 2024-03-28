Юревич создал «ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов», переоформив их на родителей и сына, а также Белоусова. Последний вовлёк в «криминальную схему номинального владения коррупционными активами» свою супругу, дочь с её мужем и тещу. Также они создали круг доверенных лиц, на которые записывали организации и «возлагали обязанности по их управлению». Таких среди ответчиков девять человек.