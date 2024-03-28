Право
Евгения Евсеева

Генпрокуратура потребовала через суд передать акции производителя макарон «Макфа» государству — «Ъ» Статьи редакции

В ведомстве считают, что у компании «коррупционное происхождение», так как её бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти.

  • Генпрокуратура обратилась в Центральный районный суд Челябинска с иском об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя макаронных изделий — АО «Макфа», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Иск уже распределён судье, тот его рассмотрение по существу пока не назначил.
  • Ведомство считает, что «Макфа» и ряд других предприятий, включая «Смак» и «Челябинскоблгаз», имеют коррупционное происхождение — так как их бенефециары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти. Тем самым они в «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения».
  • Юревич с 2000-го по 2005 год был депутатом Госдумы, затем до 2010-го был главой Челябинска, а после, до 2014 года — Челябинской области. Белоусов с 2011-го по 2023 год был депутатом трёх созывов Госдумы.
  • По закону они должны были прекратить заниматься бизнесом, отказавшись от управления коммерческими структурами, и декларировать свои активы. Но прокурорская проверка установила, что те «фактически» владели группой компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали.
  • Согласно иску, в «фактической собственности» Юревича находились Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов, Челябинский хлебокомбинат № 1. Впоследствии на их основе были созданы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат».

  • Юревич создал «ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов», переоформив их на родителей и сына, а также Белоусова. Последний вовлёк в «криминальную схему номинального владения коррупционными активами» свою супругу, дочь с её мужем и тещу. Также они создали круг доверенных лиц, на которые записывали организации и «возлагали обязанности по их управлению». Таких среди ответчиков девять человек.

  • Белоусова и Юревича ещё в 2017 году объявили в международный розыск из-за уголовного дела, которое возбудили по обвинению в получении взяток. Юревича обвиняли в получении 26 млн рублей, Белоусова — во взятке на 3,25 млрд рублей. Оба скрылись и находятся за границей.

#новости #макфа

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52 комментария
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 Maxim Petrukhin

Никакой деприватизации. Твёрдо и чётко.

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noname
Юревича обвиняли в получении 26 млн рублей, Белоусова — во взятке на 3,25 млрд рублей. Оба скрылись и находятся за границей.

Думать никогда не пробовал?

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4 комментария
ZuDwa

Очередная удивительная история про то, как депутат три созыва строил бизнес, и никто этого не замечал. Можно подумать, что все действующие этим не занимаются. Не спешат оттуда съезжать, некоторые до самой смерти сидят.

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Sergey

К сожалению это маркер нашей политической и властной элиты. На каждого есть компромат или иной рычаг давления, пока ты делаешь то, что от тебя требует система — ты свой, как начинаешь сопротивляться — тебя сливают.

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ilia

"Неожиданно выяснилось только вот сейчас и что только эти ложно дистанцировались они от бизнеса", ага. А что, за такое прям в законе прописано что "если занимались бизнесом будучи чиновником, то бизнес изъять в доход государства", прям вот так вот?

"Ни о какой деприватизации речи не идет..."

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noname

Уголовное дело на 3 ярда. Какая нахуй деприватизация7

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4 комментария
Maxim Sergeevich

Очередной передел собственности под видом национализации (или более популистского "раскулачивания").

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Santiago
Оба скрылись и находятся за границей.

Украинский след уже нашли?

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Когда на производство зашли на сале подскользнулись!))) Перевернули падая мусорное ведро, а там визитки!

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Anton

Ну, на качестве их макарон это вряд ли скажется. Хуже уже некуда :)

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Webmaster3.0

Норм макароны в своей сегменте. В чем претензии?

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Как Бизнес, Бро?

Никогда так не говорите! Жизнь может показать и новые горизонты, которые вы себе даже представить не можете!)

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Виктор Петров

Цирк с конями: коррупционеров прижали - соя и ципсо опять страдает.
По ходу - просто нравится страдать.

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Доктор Шкутко

Цирк это когда 5 лет нарушается закон, а когда кони от кормушки отлучены все прозревают. Рукалицые

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3 комментария
Дмитрий

Зато вешатели ярлыков счастливы, кажется

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3 комментария
Я сказал свое имя машине

Ахахахаха))))
Ткачев хихикает

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noname

Так он-то и не скрывал ничего.

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Вадим Д.
занимались бизнесом, работая в органах власти

Делиться надо.

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S.Capusta
На 5 марта в судах РФ рассматривают иски о национализации 180 компаний. Иски касаются предприятий военно-промышленного комплекса и машиностроения, пищевой и рыбной промышленности, а также портов и компаний, занимающихся недвижимостью и строительством.

Все, заканчивается НЭП. Вопрос времени..

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Укладчик стекловаты

Во время таких новостей чувствую, что необходимо создавать производство в России

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Как Бизнес, Бро?

Депутат?

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1 комментарий
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Цап-цап вошли во вкус.

Есть более глобальные нарушения подобных законов, но решили макфу.

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noname

А на остальные можно забить, конечно!

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1 комментарий
Optimus

Капец отжатия начались.

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Maxim Sergeevich

Продолжились

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Aleksandr

ебануться
что у нас в Челябинске происходит
Макфа ? ЧЭМК уже
кто следующий?
Южуралзолото самый богатый
ММК
РМК
ЧТПЗ
ЧКПЗ
И т.т.

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Доктор Шкутко

Не заводитесь, если остальными активами владеют действующие чиновники и депутаты прокуратура будет слепа и глуха

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1 комментарий
Артемий Горлов

Как так? Такого быть не может. Оболгали )

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VCruшник

Гартунг то норм живет?)
Ниче не нарушает?)
Бизнесами не владеет?)

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Sergey

В нашей стране победить коррупцию сможет только ИИ вместо всей ветви исполнительной власти

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Margarita Troyanskaya

/

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Webmaster3.0

А говорят чиновники ничего не умеют. Создали узнаваемый бизнес с рабочими местами. Нафиг им нужно было кресло с такими талантами. Макарошки продавать итак можно.

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Психиатрическая неотложка

Наконец-то оформилась современная российская национальная идея.
Это - цап-царап.

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Николай Николаевич

Не трогайте их, это хорошие макароны, я их всегда покупаю, какое бы не было происхождение, оставьте хоть что-то нормальное по качеству, хватит прибегать к рукам все что пользуется спросом, свое создайте.

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VCruшник

1

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49 комментариев
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