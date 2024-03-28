Генпрокуратура потребовала через суд передать акции производителя макарон «Макфа» государству — «Ъ» Статьи редакции
В ведомстве считают, что у компании «коррупционное происхождение», так как её бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти.
- Генпрокуратура обратилась в Центральный районный суд Челябинска с иском об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя макаронных изделий — АО «Макфа», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Иск уже распределён судье, тот его рассмотрение по существу пока не назначил.
- Ведомство считает, что «Макфа» и ряд других предприятий, включая «Смак» и «Челябинскоблгаз», имеют коррупционное происхождение — так как их бенефециары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти. Тем самым они в «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения».
- Юревич с 2000-го по 2005 год был депутатом Госдумы, затем до 2010-го был главой Челябинска, а после, до 2014 года — Челябинской области. Белоусов с 2011-го по 2023 год был депутатом трёх созывов Госдумы.
- По закону они должны были прекратить заниматься бизнесом, отказавшись от управления коммерческими структурами, и декларировать свои активы. Но прокурорская проверка установила, что те «фактически» владели группой компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали.
- Согласно иску, в «фактической собственности» Юревича находились Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов, Челябинский хлебокомбинат № 1. Впоследствии на их основе были созданы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат».
Юревич создал «ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов», переоформив их на родителей и сына, а также Белоусова. Последний вовлёк в «криминальную схему номинального владения коррупционными активами» свою супругу, дочь с её мужем и тещу. Также они создали круг доверенных лиц, на которые записывали организации и «возлагали обязанности по их управлению». Таких среди ответчиков девять человек.
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Никакой деприватизации. Твёрдо и чётко.
Думать никогда не пробовал?
Очередная удивительная история про то, как депутат три созыва строил бизнес, и никто этого не замечал. Можно подумать, что все действующие этим не занимаются. Не спешат оттуда съезжать, некоторые до самой смерти сидят.
К сожалению это маркер нашей политической и властной элиты. На каждого есть компромат или иной рычаг давления, пока ты делаешь то, что от тебя требует система — ты свой, как начинаешь сопротивляться — тебя сливают.
"Неожиданно выяснилось только вот сейчас и что только эти ложно дистанцировались они от бизнеса", ага. А что, за такое прям в законе прописано что "если занимались бизнесом будучи чиновником, то бизнес изъять в доход государства", прям вот так вот?
"Ни о какой деприватизации речи не идет..."
Уголовное дело на 3 ярда. Какая нахуй деприватизация7
Очередной передел собственности под видом национализации (или более популистского "раскулачивания").
Украинский след уже нашли?
Когда на производство зашли на сале подскользнулись!))) Перевернули падая мусорное ведро, а там визитки!
Ну, на качестве их макарон это вряд ли скажется. Хуже уже некуда :)
Норм макароны в своей сегменте. В чем претензии?
Никогда так не говорите! Жизнь может показать и новые горизонты, которые вы себе даже представить не можете!)
Цирк с конями: коррупционеров прижали - соя и ципсо опять страдает.
По ходу - просто нравится страдать.
Цирк это когда 5 лет нарушается закон, а когда кони от кормушки отлучены все прозревают. Рукалицые
Зато вешатели ярлыков счастливы, кажется
Ахахахаха))))
Ткачев хихикает
Так он-то и не скрывал ничего.
Делиться надо.
Все, заканчивается НЭП. Вопрос времени..
Во время таких новостей чувствую, что необходимо создавать производство в России
Депутат?
Цап-цап вошли во вкус.
Есть более глобальные нарушения подобных законов, но решили макфу.
А на остальные можно забить, конечно!
Капец отжатия начались.
Продолжились
ебануться
что у нас в Челябинске происходит
Макфа ? ЧЭМК уже
кто следующий?
Южуралзолото самый богатый
ММК
РМК
ЧТПЗ
ЧКПЗ
И т.т.
Не заводитесь, если остальными активами владеют действующие чиновники и депутаты прокуратура будет слепа и глуха
Как так? Такого быть не может. Оболгали )
Гартунг то норм живет?)
Ниче не нарушает?)
Бизнесами не владеет?)
В нашей стране победить коррупцию сможет только ИИ вместо всей ветви исполнительной власти
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А говорят чиновники ничего не умеют. Создали узнаваемый бизнес с рабочими местами. Нафиг им нужно было кресло с такими талантами. Макарошки продавать итак можно.
Наконец-то оформилась современная российская национальная идея.
Это - цап-царап.
Не трогайте их, это хорошие макароны, я их всегда покупаю, какое бы не было происхождение, оставьте хоть что-то нормальное по качеству, хватит прибегать к рукам все что пользуется спросом, свое создайте.
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