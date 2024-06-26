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Полина Лааксо
Право

В Санкт-Петербурге введут штрафы за предложение услуг такси в аэропортах и на вокзалах вне отведенных для этого мест

Физлицо обяжут заплатить 5000 рублей, а юрлицо — 100 тысяч рублей.

  • Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщили «Интерфакс» и «78.ru». Теперь его должен подписать губернатор Александр Беглов.
  • Штраф за нарушение требований к цветовой гамме автомобиля такси составит 3000 рублей для физлиц и 50 тысяч рублей для юрлиц. Кузов должен быть белым с жёлтой полосой. Власти полагают, что «белый цвет поможет снизить аварийность».
  • Если служба такси вовремя не предоставит данные о текущих тарифах в уполномоченный орган, с неё смогут взыскать до 100 тысяч рублей.
  • Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Читатели «Турдома» подмечают, что пока неясно, как будут отлавливать таксистов, которые станут навязывать услуги там, где это не предусмотрено.
Источник фото: «78.ru»
Источник фото: «78.ru»

#новости #такси

6
17
17 комментариев
Вадим

В Сочи тоже было бы неплохо применить такую же инициативу.

6
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Кирилл Митушин

да везде бы пора

1
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Император Нолимоций

И там Греф купил, что ли?

5
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Берик Павлов

Правильно. Они там стоят, скрывают наглым образом номера, не проехать

1
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Максим Исаев

Греф наказал там, где смог?

1
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Хэнк Седые Муди

Такси нннада?

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Психиатрическая неотложка

Но это же дичь.

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