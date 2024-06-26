В Санкт-Петербурге введут штрафы за предложение услуг такси в аэропортах и на вокзалах вне отведенных для этого мест

Физлицо обяжут заплатить 5000 рублей, а юрлицо — 100 тысяч рублей.Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщили «Интерфакс» и «78.ru». Теперь его должен подписать губернатор Александр Беглов.Штраф за нарушение требований к цветовой гамме автомобиля такси составит 3000 рублей для физлиц и 50 тысяч рублей для юрлиц. Кузов должен быть белым с жёлтой полосой. Власти полагают, что «белый цвет поможет снизить аварийность».Если служба такси вовремя не предоставит данные о текущих тарифах в уполномоченный орган, с неё смогут взыскать до 100 тысяч рублей.Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Читатели «Турдома» подмечают, что пока неясно, как будут отлавливать таксистов, которые станут навязывать услуги там, где это не предусмотрено.Источник фото: «78.ru»#новости #такси
В Сочи тоже было бы неплохо применить такую же инициативу.
да везде бы пора
И там Греф купил, что ли?
Правильно. Они там стоят, скрывают наглым образом номера, не проехать
Греф наказал там, где смог?
Такси нннада?
Но это же дичь.