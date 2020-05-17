В частности, сотрудники магазинов должны работать в масках, а салоны красоты — только по записи.

Роспотребнадзор опубликовал на сайте «Стоп коронавирус» памятки с рекомендациями об организации работы после снятия ограничений, связанных с Covid-19. В частности, ведомство сделало материалы для киноиндустрии, общепита, салонов красоты, ателье, магазинов и других.