Роспотребнадзор опубликовал памятки по работе для салонов красоты, магазинов и других сфер после снятия «карантина»
Материал редакции
В частности, сотрудники магазинов должны работать в масках, а салоны красоты — только по записи.
Роспотребнадзор опубликовал на сайте «Стоп коронавирус» памятки с рекомендациями об организации работы после снятия ограничений, связанных с Covid-19. В частности, ведомство сделало материалы для киноиндустрии, общепита, салонов красоты, ателье, магазинов и других.
Среди рекомендаций:
Персонал магазинов должен работать в масках и перчатках.
Салоны красоты и парикмахерские должны обслуживать клиентов только по предварительной записи, соблюдать интервал в 20 минут между посетителями и организовать очереди на улице с соблюдением дистанции.
Для общепита определены четыре этапа снятия ограничений. Например, при выходе из массовой «самоизоляции» количество мест в кафе не должно превышать 20, а расстояние между столами составлять не менее 1 м.
Прачечные и химчистки должны принимать по одному клиенту с соблюдением дистанции в 1,5 м и также организовать очереди на улице.
Я Витя
Даже интересно, как предварительная запись мешает распространению короновируса.
Евгений КондратенкоЯ
Распространение второстепенно, главное это нести боль.