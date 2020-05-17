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Татьяна Боброва
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Роспотребнадзор опубликовал памятки по работе для салонов красоты, магазинов и других сфер после снятия «карантина» Материал редакции

В частности, сотрудники магазинов должны работать в масках, а салоны красоты — только по записи.

Роспотребнадзор опубликовал на сайте «Стоп коронавирус» памятки с рекомендациями об организации работы после снятия ограничений, связанных с Covid-19. В частности, ведомство сделало материалы для киноиндустрии, общепита, салонов красоты, ателье, магазинов и других.

Среди рекомендаций:

  • Персонал магазинов должен работать в масках и перчатках.
  • Салоны красоты и парикмахерские должны обслуживать клиентов только по предварительной записи, соблюдать интервал в 20 минут между посетителями и организовать очереди на улице с соблюдением дистанции.
  • Для общепита определены четыре этапа снятия ограничений. Например, при выходе из массовой «самоизоляции» количество мест в кафе не должно превышать 20, а расстояние между столами составлять не менее 1 м.
  • Прачечные и химчистки должны принимать по одному клиенту с соблюдением дистанции в 1,5 м и также организовать очереди на улице.
Роспотребнадзор

#коронавирус #роспотребнадзор #бизнеснакарантине

Татьяна Боброва
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Я Витя

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Даже интересно, как предварительная запись мешает распространению короновируса.

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Евгений Кондратенко

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Распространение второстепенно, главное это нести боль.

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