В действующей версии законопроекта у владельца приложения есть только сутки, чтобы отреагировать на уведомление Роскомнадзора.
- 27 мая 2020 года Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о блокировке мобильных приложений с пиратским контентом. Участники рынка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину, в комитет по информационной политике и Минкомсвязи письма с просьбой смягчить условия блокировки, пишет «Коммерсантъ».
- Авторы писем — Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России, которая представляет интересы 500 компаний из США, Европы, России и других стран, уточняет издание.
- Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, если в течение суток владелец приложения не отреагирует на обращение Роскомнадзора, ведомство может попросить о блокировке оператора связи или владельца магазина приложений — App Store, Google Play и Huawei AppGallery. Сам магазин не сможет ограничить доступ к отдельному материалу в приложении, поэтому должен будет удалить его целиком, пояснил газете ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян.
- Участники рынка предлагают запретить блокировку приложения, если можно технически ограничить доступ к конкретным материалам в нём. Они также считают, что нужно увеличить срок ответа на претензии Роскомнадзора с суток до девяти рабочих дней. Американская торговая палата полагает, что также нужно стимулировать правообладателей сначала обращаться к разработчику приложения, указывая ему, где именно нарушены права, а не в суд.
- Профильный комитет Госдумы, Минкомсвязь и Государственно-правовое управление президента не поддерживают предложения ассоциаций и будут рекомендовать принять законопроект в третьем чтении, рассказал газете глава комитета Александр Хинштейн. Инициатива направлена на блокировку отдельных материалов, но запретить Роскомнадзору блокировку приложения невозможно, заявил депутат. Хинштейн признал возможное возникновение технических сложностей при блокировке материалов.
- Если законопроект будет принят в действующей версии, он ударит по всей ИТ-отрасли: Apple, Google, Huawei, крупным российским разработчикам, например, «Яндекс» и Mail.ru Group, а также небольшим создателям приложений, заявил изданию представитель РАТЭК Антон Гуськов.
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Кирилл Вечкасов
крупным российским разработчикам, например, «Яндекс» и Mail.ru Group
😅 по ним то и ударит, ага...
Американская торговая палата полагает, что также нужно стимулировать правообладателей сначала обращаться к разработчику приложения, указывая ему, где именно нарушены права, а не в суд.
Вы нам укажите, а вот если Вы у нас в сервисе нарушите правила, мы вам не скажем почему.
Сегодня так личный аккаунт заблокировали в гугле, без каких либо объяснений причин "Мы так решили", хотя реклама своих услуг была... Злит конечно ппЦ.
Константин БосовКирилл
В Гугле есть правила. Чтобы удалили аккаунт нужно постораться.
Люц ШнайдерКонстантин
Везде есть правила. Законы — это тоже правила. Или это другое?
Кирилл ВечкасовКонстантин
Да вот... сам не понимаю... отписал менеджеру, впервые такое у меня, да еще возможен бан mcc вообще...
Самое интересное, что столько лет работаю, а если бан, то все, пожизненно...
Василий Русаков
Любая движуха или в плюс или в минус, обычно бьет по "ит-отрасли". И обычно почему то по одному и тому же списку. Mail, yandex.
Valentin Mutagarov
Какая же глупость. 🤦♂️
Alexey P
Пускай сразу первым ВК блокируют и удаляют.
Help lawyer
Понятно, видимо приложение "стоп МЛЯ короновирус" спиратило часть кода...