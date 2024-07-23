Госдума приняла законопроект о кратном увеличении пошлин при обращении в суд

По некоторым видам производства они вырастут в 5-50 раз.Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс принят во втором и третьем чтении. За него проголосовало 313 депутатов, против — 92, пишет РБК. Он вступит в силу через месяц после подписания президентом.Изначально документ предполагал поправки, предусматривают для компаний возможность обмениваться данными с налоговой онлайн, отмечает «Интерфакс». Но ко второму чтению в текст законопроекта добавили положения об увеличении госпошлин при обращении в суд.Что изменитсяМинимальный размер госпошлины за подачу иска в суды общей юрисдикции увеличится с 300 до 3000 рублей. Максимальный размер (при сумме иска свыше 1 млн рублей) увеличится с 60 тысяч до 900 тысяч рублей.По арбитражным спорам минимальная пошлина вырастет с 2000 до 10 тысяч рублей, а максимальная — с 200 тысяч до 10 млн рублей (в 50 раз).Госпошлина за подачу неимущественного характера или имущественного, не подлежащего оценке, для физлиц увеличится с 300 до 3000 рублей. Для юрлиц — с 6000 до 20 тысяч рублей.Размер пошлины за подачу апелляции на решение суда первой инстанции для граждан вырастет со 150 до 3000 рублей по гражданским и административным делам и до 10 тысяч по арбитражным. Для компаний — с 3000 до 15 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.Пошлина за оспаривание актов органов власти (например, штраф за парковку или запрет на выезд из страны) вырастет с 300 рублей до 3000-4000 рублей для граждан и с 4500 до 15-20 тысяч рублей для юрлиц.При подаче заявления на банкротство физлица размер пошлины составит 10 тысяч рублей (сейчас — 300 рублей). Для компаний она вырастет с с 6000 до 100 тысяч рублей.Действующие льготы сохранятся, появятся новыеПо искам о взыскании зарплаты или алиментов, вреда жизни и здоровью госпошлина взиматься не будет.От уплаты пошлины также будут освобождены истцы по неимущественным искам, связанным с защитой сирот и детей без попечения родителей, некоторые категории банкротов и кредиторов.Фото РБКЧасть депутатов раскритиковала законопроект и сроки его принятия, пишет Telegram-канал Faridaily, который следил за ходом рассмотрения. По их словам, документ вводит «имущественный ценз» на обращение в суд, а граждане могут массового столкнуться с проблемами при решении споров об оплате ЖКХ и другим вопросам.#новости #законопроекты #пошлины
Предлагаю граждан ещё штрафовать при обращении в суд, пошлину х50, разумеется, но и штраф чтобы ого-го!
А то как-то беззубо получилось, граждане не оценят.
И дополнительно штрафовать за длительное необращение в суд.
не понял, а где новость про Бакальчук и Рамзана?
Теперь самый гуманный суд доступен не каждому
Капец. Спустя больше года прислали решение. В котором даже дата изготовления мотивировки не указана. На сайте не обновляют. И вот за это всё мы платим.
Очень нужны деньги)
штраф за парковку вырастет с 300 рублей до 3000-4000.
— Вы неправильно припарковались вчера, с вас 1000 рублей.
— Но у меня нет машины.
— Если хотите оспорить, с вас 4000. Итого — пять.