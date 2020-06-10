Александр Повалко должен был вернуть средства с продажи доли в стартапе Soft Machines в РВК, но мог вложить их в Alion, утверждают источники газеты.

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Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко, обвинённый в злоупотреблении полномочиями, мог нарушить юридическую процедуру согласования инвестиций. Но действовал он без личной выгоды, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

5 июня 2020 года Гагаринский суд Москвы отправил Повалко под домашний арест. 8 июня ТАСС сообщило, что ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. По этой статье Повалко грозит до десяти лет лишения свободы.

В РВК поясняли, что следствие изучает деятельность британской «дочки» РВК — фонда RVC I LP. В частности, сделку по реинвестированию средств от продажи доли в портфельной компании Soft Machines в другую портфельную компанию — Alion. Следствие считает, что Повалко ничего не предпринял, чтобы RVC I LP вернула материнской компании долг в размере $5 млн, уточняют «Ведомости».

Как создавался фонд RVC I LP и куда инвестировал

Фонд RVC I LP был создан в 2010 году для инвестиций в зарубежные инновационные проекты. Им управляла компания Russian Venture Asset Management, в совет директоров которой входили бывший глава РВК Игорь Агамирзян и экс-директор департамента инвестиций и экспертизы Ян Рязанцев, пояснили газете два бывших сотрудника компании.

Под каждую инвестицию РВК выделяла фонду отдельные займы. Их одобрял совет директоров РВК, поскольку в органы управления компании и Russian Venture Asset Management входили одни и те же люди, утверждают источники.

За 10 лет работы RVC I LP инвестировал в три проекта: Bright Source Energy, Soft Machines и Alion Energy, пишут «Ведомости».

Как связаны инвестиции в Soft Machines и Alion

В 2012 году РВК перевела заём в размере $5 млн фонду RVC I LP для покупки доли в компании Soft Machines, пишет газета со ссылкой на близкий к следствию источник. Общая сумма инвестиций РВК в проект могла превышать $20 млн, уточнили два бывших сотрудника компании.

В 2016 году долю в Soft Machines выкупила Intel. Бывший и.о. гендиректора РВК Евгений Кузнецов, при котором состоялась продажа, отказался делиться с газетой подробностями сделки.

Деньги за долю в Soft Machines поступили и хранились на счёте RVC I LP, указывают бывшие сотрудники РВК. На них Кузнецов хотел создать зарубежный венчурный фонд, но на совете директоров фонда этот вопрос не обсуждался, утверждает источник газеты.

В договорах займа между РВК и фондом было сказано, что деньги после продажи актива должны быть сразу перечислены материнской компании, утверждают источники.

Адвокат Повалко говорил ТАСС, что долг перед РВК должен был быть полностью погашен до 2022 года и фонд вернул $2 млн. Другой источник газеты считает, что требование вернуть деньги до этой даты было только в первом договоре займа: сначала юристы его не предусмотрели, поэтому руководство RVC I LP и могло оставить $5 млн на счёте до 2022 года. «Однако это требовало соблюдения определенных корпоративных процедур», — отметил собеседник.

С чем могут быть связаны обвинения против Александра Повалко

RVC I LP инвестировал в разработчика технологий солнечной энергетики Alion Energy в 2012-2016 годах, рассказал газете гендиректор компании Марк Кингсли. Всего фонд перечислил компании 18 траншей, утверждает он. Общий размер инвестиций составил $22,3 млн, из них $3 млн были от продажи акций Soft Machines, утверждает источник издания, близкий к следствию.

В 2017 году RVC I LP реинвестировал в Alion часть денег, полученных от продажи доли в Soft Machines, рассказали три источника газеты. Инвестиции составили $3 млн, пишет газета со ссылкой на Crunchbase.

Alion реализовала несколько успешных проектов за рубежом, но ей постоянно требовалось финансирование, пишет издание. Повалко, возглавивший РВК в декабре 2016 года, одобрил решение оставить часть средств на счёте RVC I LP, а не перечислять их РВК, утверждает бывший сотрудник компании. Повалко принял решение в обход необходимых юридических процедур, но без личной выгоды, утверждает источник.

В начале июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ФСБ писал о транше в $600 тысяч в адрес Alion, который требовал согласия совета директоров.

Два бывших сотрудника РВК рассказали газете, что деньги Повалко мог использовать для выплаты ущерба бывшему американскому представителю фонда Акселю Тилльману, которого в 2016 году уволил и.о. гендиректора РВК Евгений Кузнецов без выплаты компенсации. Выплата Тилльману из средств фонда была совершена только в 2017 году при Повалко, утверждают они.