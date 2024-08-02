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Евгения Евсеева
Право

РБК: ФСБ изъяла фальшивые сигареты Marlboro и Kent на 800 млн рублей — их производили на Калужском табачном заводе

Всего — больше 6,2 млн пачек, а также 300 тысяч поддельных акцизных марок Беларуси и 500 тысяч поддельных марок «Гознака».

  • Сотрудники ФСБ 1 августа 2024 года изъяли документы на Калужской табачной фабрике (КФТ), а также на складах и офисах её зависимых компаний, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом проверки. В мероприятиях участвовали и сотрудники ФНС, говорят они.
  • По данным одного из источников, проверки связаны с «пресечением производства неучтённой табачной продукции и уклонения от уплаты налогов».
  • На складах фабрики ФСБ обнаружила фальшивые сигареты Marlboro, Kent и Rothmans, а также беларусские сигареты «Корона Kalipso», которые производили под видом настоящих. Всего ведомство изъяло 6,2 млн пачек сигарет, около 300 тысяч поддельных акцизных марок Беларуси и 500 тысяч — «Гознака». Последние клеили на упаковку. Общая стоимость сигарет — 800 млн рублей.
Источник: РБК 
  • Калужская табачная фабрика называет себя «ведущим российским производителем табачных изделий» в разных ценовых сегментах. Она выпускает сигареты под марками «Титан», T-club, Caesar, Uberto Gucci, Laser, «Аргумент», Faraon, G Armani style.
  • Юрлицо — ООО «КФТ». Его учредители — Гряча Кавалян, которому принадлежит 50%, а также Ваге Григорян и Артур Мхитарян, они владеют ещё по 25%. В 2019 году «Коммерсантъ» писал, что фабрика может быть связана с группой «Ташир», но там это опровергали. Выручка ООО за 2023 год составила 508,5 млн рублей, чистая прибыль — 78,5 млн рублей.
  • Оригинальные сигареты Kent и Rothmans производит British American Tobacco. Та в сентябре 2023 года продала активы в России и Беларуси местному менеджменту, который переименовал бизнес в ITMS Group.
  • Сигареты Marlboro выпускает Philip Morris. В феврале 2023 года глава компании Яцек Ольчак заявил, что переговоры о продаже российских автивов «зашли в тупик», а фирма решила «скорее оставить» бизнес в России, чем продавать его со скидкой.

#новости

11
11
39
39 комментариев
Griby Lenina

Стоп. Зачем же ввели маркировку, если все равно паль продают?

3
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Невероятный Блондин

Так, этого в отдельную комнату. Слишком догадливый.

3
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Алекс

Ввели акцизы и "честный знак". Последний теперь лепят на всё. А новость по сути иллюстрация успешности борьбы с ветряными мельницами.

2
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Dan

Гряча Кавалян, Ваге Григорян и Артур Мхитарян.
Действительно, что могло пойти не так?

3
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Flame Host

Откопали старый город -
Ни Москва, ни Магадан.
Долго думали-гадали -
Оказался Ереван!

2
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Сергей К.

Иванов, Петров и Сидоров на производственных линиях?

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Mista

"«Титан», T-club, Caesar, Uberto Gucci, Laser, «Аргумент», Faraon, G Armani style"" - что это и кто это курит?

2
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