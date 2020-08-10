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Лиана Липанова
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«Спасите грушу от Яблока»: Apple поспорила с приложением рецептов о логотипе в виде груши — стартап запустил петицию Материал редакции

Apple считает, что логотип Prepear похож на логотип компании и может вводить в заблуждение.

  • Apple подала возражение против регистрации товарного знака в виде груши приложения Prepear для хранения рецептов и создания индивидуальных планов питания, передаёт The Verge. Apple не ответила на запрос издания.
  • Компания утверждает, что логотип в виде груши с лепестком с правой стороны напоминает логотип самой Apple. Это вводит в заблуждение потребителей и «размывает товарный знак»: они могут решить, что под логотипом Prepear предлагаются товары и услуги Apple, что нарушает закон Лэнхэма, говорится в иске.
  • «Знаки Apple настолько известны и мгновенно узнаваемы, что сходство логотипов затмит любые различия и заставит обычного потребителя поверить, что приложение связано с Apple или поддерживается ей», — говорится в иске.
  • Также в заявлении компании говорится, что она предлагает «идентичные и/или тесно связанные товары и услуги» и «услуги, связанные с компьютерным программным обеспечением, а также с здравоохранением, питанием и соцсетями». Приложение по планированию питания находится «в естественной зоне расширения» логотипа Apple.
  • Соучредитель компании Prepear Рассел Монсон запустил петицию «Спасите грушу от Apple!», под которой на момент написания заметки было более 24 тысяч подписей. Он пишет, что Prepear — это малый бизнес с пятью сотрудниками, который не может себе позволить длительные судебные споры с компанией размером с Apple.

#новость #apple

Лиана Липанова
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13 комментариев
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Кирилл Вечкасов

11

Как две капли. Слева же Apple, а справа Prepear. Верно же я понял?

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Yuri G

Кирилл
3

пошутил так пошутил

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Victor Hyde

1

баклажан какой-то, а не груша

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Buddhism Press

0

ахахаха а еще qiwi надо заблочить: тоже фрукт, как и эпл! )))) чуваки берега попутали уже

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Gutal1n

Buddhism
0

вообще-то птица и на логотипе ее видно

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Buddhism Press

Gutal1n
1

не нужно искать логики, поскольку логики нет в описанных в посте действиях эпл
хотя если внимательно перечитать мой коммент, можно понять, что имелось в виду 

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Anton Chernykh

0

Как увидеть яблоко в левой картинке?
з.ы. да и груша весьма непонятная

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Я не скажу свое имя машине

0

'естественной зоне расширения'.
Охуенная сентенция

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Dimakey Lekko

0

помню с iпож судились - там хоть как-то можно было пристебаться

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Nikolai O

0

Очень верный пост! Что бы убить мелкую компанию в мире свободного западного рынка даже не надо делать что то другое, просто втянуть ее в судебные споры. Особенно по патентным спорам в фармацевтике. 

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Nikolai O

0

Нужна ссылка на петицию- я бы ее подписал!

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Ol Ka

0

Это всё как-то очень стрёмно...

Даже странно, что Apple, так рьяно относящаяся к своему имиджу, позволила себе такой агрессивный выпад с заведомо просчитываемой реакцией публики 🙄

Может, там всё не так просто? Может, там замешан любовник Кука, или бывший сотрудник Apple? Зачем-то ведь понадобилось слону прыгать на месте в попытках раздавить микроба? 🤔

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Vyacheslav Anzhiganov

0

Вырастили гадюку.

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