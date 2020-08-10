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«Спасите грушу от Яблока»: Apple поспорила с приложением рецептов о логотипе в виде груши — стартап запустил петицию Материал редакции
Apple считает, что логотип Prepear похож на логотип компании и может вводить в заблуждение.
- Apple подала возражение против регистрации товарного знака в виде груши приложения Prepear для хранения рецептов и создания индивидуальных планов питания, передаёт The Verge. Apple не ответила на запрос издания.
- Компания утверждает, что логотип в виде груши с лепестком с правой стороны напоминает логотип самой Apple. Это вводит в заблуждение потребителей и «размывает товарный знак»: они могут решить, что под логотипом Prepear предлагаются товары и услуги Apple, что нарушает закон Лэнхэма, говорится в иске.
- «Знаки Apple настолько известны и мгновенно узнаваемы, что сходство логотипов затмит любые различия и заставит обычного потребителя поверить, что приложение связано с Apple или поддерживается ей», — говорится в иске.
- Также в заявлении компании говорится, что она предлагает «идентичные и/или тесно связанные товары и услуги» и «услуги, связанные с компьютерным программным обеспечением, а также с здравоохранением, питанием и соцсетями». Приложение по планированию питания находится «в естественной зоне расширения» логотипа Apple.
- Соучредитель компании Prepear Рассел Монсон запустил петицию «Спасите грушу от Apple!», под которой на момент написания заметки было более 24 тысяч подписей. Он пишет, что Prepear — это малый бизнес с пятью сотрудниками, который не может себе позволить длительные судебные споры с компанией размером с Apple.
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Кирилл Вечкасов
Как две капли. Слева же Apple, а справа Prepear. Верно же я понял?
Yuri GКирилл
пошутил так пошутил
Victor Hyde
баклажан какой-то, а не груша
Buddhism Press
ахахаха а еще qiwi надо заблочить: тоже фрукт, как и эпл! )))) чуваки берега попутали уже
Gutal1nBuddhism
вообще-то птица и на логотипе ее видно
Buddhism PressGutal1n
не нужно искать логики, поскольку логики нет в описанных в посте действиях эпл
хотя если внимательно перечитать мой коммент, можно понять, что имелось в виду
Anton Chernykh
Как увидеть яблоко в левой картинке?
з.ы. да и груша весьма непонятная
Я не скажу свое имя машине
'естественной зоне расширения'.
Охуенная сентенция
Dimakey Lekko
помню с iпож судились - там хоть как-то можно было пристебаться
Nikolai O
Очень верный пост! Что бы убить мелкую компанию в мире свободного западного рынка даже не надо делать что то другое, просто втянуть ее в судебные споры. Особенно по патентным спорам в фармацевтике.
Nikolai O
Нужна ссылка на петицию- я бы ее подписал!
Ol Ka
Это всё как-то очень стрёмно...
Даже странно, что Apple, так рьяно относящаяся к своему имиджу, позволила себе такой агрессивный выпад с заведомо просчитываемой реакцией публики 🙄
Может, там всё не так просто? Может, там замешан любовник Кука, или бывший сотрудник Apple? Зачем-то ведь понадобилось слону прыгать на месте в попытках раздавить микроба? 🤔
Vyacheslav Anzhiganov
Вырастили гадюку.
Комментарий удален