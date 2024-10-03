Адвокаты сообщили о завершении расследования уголовного дела Аяза Шабутдинова

Основателя «Like Центра» обвиняют в особо крупном мошенничестве.О завершении следствия рассказали ТАСС, «РИА Новости» и РБК со ссылкой на двух адвокатов блогера — Дмитрия Григориарди и Калоя Ахильгова. Теперь дело передали защите обвиняемого.Та полагает, что на ознакомление уйдёт около трёх месяцев. По словам Григориарди, в деле 50 томов. Ахильгов называет другое число — 150. Редакция Shot писала, что томов больше 100.На время ознакомления с делом блогер будет находиться в СИЗО, заявил Ахильгов. При этом официально арест действует до 16 октября 2024 года. На момент публикации этой заметки его ещё не продлили.Шабутдинов. Источник фото: RTVIОснователя компании-разработчика бизнес-курсов «Like Центр» задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Некоторые покупатели курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится». Его обвиняют в 92 мошеннических эпизодах.Защита подчёркивала, что «авторитетные исследователи сферы предпринимательской деятельности» провели экспертизу курсов «Like Центра» и установили: они «соответствовали стандартам допобразования и имели высокую образовательную ценность».Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что арест инфоблогера — «чрезмерная мера», на которую следствие пошло «без экспертных заключений». Сам Шабутдинов назвал уголовное дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям», а позже объявил о запуске нового инфокурса прямиком из СИЗО — «без work hard» и «ущерба для себя и мира».#новости #аязшабутдинов
«По словам Григориарди, в деле 50 томов. Ахильгов называет другое число — 150»
Предлагаю адвокатам не мучиться и прикрывать своё неумение считать словами «один», «ещё один» и «куча».
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А если серьёзно, это позор. Такое расхождение свидетельствует о том, что эти адвокаты давно перестали быть вдумчивыми профессионалами, превратившись в медийных киркоровых. Подзащитному можно только посочувствовать с такой «защитой».
"в деле 50 томов. Ахильгов называет другое число — 150. Редакция Shot писала, что томов больше 100"
Парни, вы издеваетесь?!
Столько же воды как и в его курсах