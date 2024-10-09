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vc.ru
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Евгения Евсеева
Право

Прокуроры 14 штатов США подали иск к TikTok из-за «причинения психического вреда» подросткам

По мнению прокуроров, сервис вызывает у несовершеннолетних нездоровую зависимость и вредит их психическому здоровью.

  • Ведущие истцы — прокуроры штатов Нью-Йорк и Калифорния. Также иски поданы от штатов Иллинойс, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Северная Каролина, Орегон, Южная Каролина, Вермонт, Вашингтон, округа Колумбия.
  • Согласно расследованию прокуроров, ключевая бизнес-модель TikTok — «культивирование» зависимости от соцсетей. Компания нацелена на то, чтобы дети проводили как можно больше времени на платформе, «увеличивая тем самым её прибыль от продажи рекламы».
  • Для привыкания используется система рекомендаций, а также другие функции — круглосуточные уведомления, автовоспроизведение видео, временные «истории» и прямые эфиры, «лайки», комментарии и фильтры красоты.
  • Последние приводят к развитию у несовершеннолетних девушек комплекса неполноценности, а челленджи на платформе часто призывают пользователей совершать рискованные для жизни и здоровья действия.
  • Прокуроры требуют наложить на компанию штрафы, а от сервиса — остановить «вредоносную практику».

#новости #tiktok

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79 комментариев
С А

А на Rutube можно подать в суд из-за причинения психического вреда?

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1
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Илья

твоё home видео по запросу сво открывается?

2
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Sasha Step

Конечно, давно пора чего ждете то?

1
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Тот самый чел

Так им же никто не пользуется, как он мог причинить вред. Вы втихаря подглядываете что ли, ай, шалун

1
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Аида Кадырбаева

Хахаххахах

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Илларион Колесников

Лучше не стоит.

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Sunny Muffin

Стоп. А разве всего этого нет в инсте? А точно, это же другое! Демократично-црушное! Там рекомендуется правильный контент с правильной повесткой!

12
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