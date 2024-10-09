Прокуроры 14 штатов США подали иск к TikTok из-за «причинения психического вреда» подросткам

По мнению прокуроров, сервис вызывает у несовершеннолетних нездоровую зависимость и вредит их психическому здоровью.Ведущие истцы — прокуроры штатов Нью-Йорк и Калифорния. Также иски поданы от штатов Иллинойс, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Северная Каролина, Орегон, Южная Каролина, Вермонт, Вашингтон, округа Колумбия. Согласно расследованию прокуроров, ключевая бизнес-модель TikTok — «культивирование» зависимости от соцсетей. Компания нацелена на то, чтобы дети проводили как можно больше времени на платформе, «увеличивая тем самым её прибыль от продажи рекламы».Для привыкания используется система рекомендаций, а также другие функции — круглосуточные уведомления, автовоспроизведение видео, временные «истории» и прямые эфиры, «лайки», комментарии и фильтры красоты.Последние приводят к развитию у несовершеннолетних девушек комплекса неполноценности, а челленджи на платформе часто призывают пользователей совершать рискованные для жизни и здоровья действия.Прокуроры требуют наложить на компанию штрафы, а от сервиса — остановить «вредоносную практику».#новости #tiktok
А на Rutube можно подать в суд из-за причинения психического вреда?
твоё home видео по запросу сво открывается?
Конечно, давно пора чего ждете то?
Так им же никто не пользуется, как он мог причинить вред. Вы втихаря подглядываете что ли, ай, шалун
Хахаххахах
Лучше не стоит.
Стоп. А разве всего этого нет в инсте? А точно, это же другое! Демократично-црушное! Там рекомендуется правильный контент с правильной повесткой!