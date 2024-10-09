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Евгения Евсеева
Право

Минюст США подтвердил, что обсуждает раздел бизнеса Google после признания компании монополистом

Об этом в августе 2024 сообщили источники Bloomberg.

  • Теперь ведомство опубликовало документ, где описало меры, которые можно использовать как средство правовой защиты — штраф или другое наказание, пишет Financial Times.
  • Среди вариантов — постановление о контроле за действиями компании или продажа некоторых её подразделений. Речь о Chrome, Android или Google Play.
  • Также Минюст США рассматривает меры, которые запретят Google использовать Chrome, Android, Google Play и связанные с ними продукты и функции, чтобы добиваться преимущества на рынке поиска.
  • Ведомство может попытаться заставить компанию делиться с конкурентами поисковыми данными и ограничить их использование для обучения нейросетей. Ещё один вариант — обязать Google проводить «просветительские акции» и рассказывать пользователям о других поисковых системах, пишет The Verge.
  • Google на предложения Минюста США ответила, что те «выходят за правовые рамки». Выделение Chrome и Android в отдельный бизнес «уничтожит» их, утверждает компания, обмен данными грозит их конфиденциальности и безопасности, а ограничение в обучении ИИ будет «сдерживать инновации».

#новости #google

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111 комментарий
Виктор Исаков

Интересно, как быстро начался бы вой о кровавом режиме, если бы написали про такое в РФ!

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2
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Dmitry

У почти всех оппозиционных сил демонополизация стоит как одна из главных целей в экономических реформах. Ты бы хоть матчасть изучил чем рваться

31
Ответить
new_comment

В РФ не делят компании, а отжимают целиком и отдают кому-то своему.
Осуждения, конечно, присутствуют.

13
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Денис Демидов

Наши монополии тянут страну на дно, как именно это происходит я подробно описал:
https://vc.ru/money/259050-v-rossii-samye-bolshie-v-mire-nalogi

9
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Andrey Zykov

Он тут начинается даже если написать такое про США.

3
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Алекс

Давно пора разделить яндекс такси. Уже давно воют об этом монополисте.

2
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Варя Исаева

Примерно моментально)

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