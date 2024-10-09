Минюст США подтвердил, что обсуждает раздел бизнеса Google после признания компании монополистом

Об этом в августе 2024 сообщили источники Bloomberg.Теперь ведомство опубликовало документ, где описало меры, которые можно использовать как средство правовой защиты — штраф или другое наказание, пишет Financial Times.Среди вариантов — постановление о контроле за действиями компании или продажа некоторых её подразделений. Речь о Chrome, Android или Google Play.Также Минюст США рассматривает меры, которые запретят Google использовать Chrome, Android, Google Play и связанные с ними продукты и функции, чтобы добиваться преимущества на рынке поиска.Ведомство может попытаться заставить компанию делиться с конкурентами поисковыми данными и ограничить их использование для обучения нейросетей. Ещё один вариант — обязать Google проводить «просветительские акции» и рассказывать пользователям о других поисковых системах, пишет The Verge.Google на предложения Минюста США ответила, что те «выходят за правовые рамки». Выделение Chrome и Android в отдельный бизнес «уничтожит» их, утверждает компания, обмен данными грозит их конфиденциальности и безопасности, а ограничение в обучении ИИ будет «сдерживать инновации».#новости #google
Интересно, как быстро начался бы вой о кровавом режиме, если бы написали про такое в РФ!
У почти всех оппозиционных сил демонополизация стоит как одна из главных целей в экономических реформах. Ты бы хоть матчасть изучил чем рваться
В РФ не делят компании, а отжимают целиком и отдают кому-то своему.
Осуждения, конечно, присутствуют.
Наши монополии тянут страну на дно, как именно это происходит я подробно описал:
https://vc.ru/money/259050-v-rossii-samye-bolshie-v-mire-nalogi
Он тут начинается даже если написать такое про США.
Давно пора разделить яндекс такси. Уже давно воют об этом монополисте.
Примерно моментально)