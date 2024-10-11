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Полина Лааксо
Право

Правительство снизило порог обязательной продажи валютной выручки по экспортным контрактам — с 50% до 25%

Требование будет действовать до 30 апреля 2025 года.

  • Изменения указаны в постановлении правительства. Первым о решении кабмина узнал «Ъ». Почему ввели послабление — не уточняется.
  • Речь о пороге по выручке от каждого контракта, но есть и другие, они сохраняются. Так, крупные российские экспортёры обязаны зачислять на счета в местных банках от 40% всей иностранной валюты в течение 60 дней с момента получения средств, а 90% от возвращённой суммы они должны продать в течение двух недель.
Источник фото: odin.ru
Источник фото: odin.ru
  • Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами в октябре 2023 года. Требование касается нескольких групп компаний топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства. Список закрытый.
  • В мае 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому правкомиссия может выдавать экспортёрам разрешение не продавать валютную выручку по внешнеторговым контрактам, если те более чем на 50% оплачены рублями. Деньги нужно зачислять на счета в российских банках.

#новости #экспорт

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26
26 комментариев
Руслан Казиев

В какую сторону это повлияет на рубель?

3
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High Stakes

Первый iPhone я покупал за 18000р.
Apple их как продавали за 800USD, так и продают.

9
2
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Анон Аноныч

Тренд всегда один. Рубль слабеет.

3
1
Ответить
United24
4
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Po...

Буль-буль...всё.

2
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John Smith Junior

https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ

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Слегка Придурковатый

Непонятная оттепель. Надеюсь, экономисты в каментах объяснят, хорошо это или плохо.

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