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Полина Лааксо
Право

Минпромторг предложил установить обязательную долю российского вина в меню и винных картах общепита на уровне 20%

То же касается полок розничных магазинов.

  • Документ опубликовали в базе проектов нормативных правовых актов. Речь о «винах, игристых и креплёных (ликерных) винах», которые производятся на территории России. Ввести требования ведомство предлагает с 1 марта 2025 года.
  • По словам авторов законопроекта, пока в заведениях общепита, а также рознице «доминируют иностранные бренды, возможности ознакомиться с продукцией отечественных производителей ограничены». Хотя виноградарство и виноделие — «исторически традиционные отрасли для многих южных субъектов страны».
  • Цель инициативы — поддержать развитие местного виноделия и виноградарства и повысить конкурентоспособность вин. Рисков, что производители не обеспечат объекты нужным количеством продукции, авторы не видят. По их словам, статистика говорит, что виноделы готовы наращивать объёмы на фоне «устойчивого рост потребительского интереса».
Источник фото: WineStreet
Источник фото: WineStreet
  • Минпромторг предложил обязать рестораны включать в меню российское вино ещё в 2023 году. В мае 2024 года представитель ведомства говорил, что Россия — «уже вполне себе полноценная винодельческая страна», «стыдиться российского вина не стоит».
  • Принять такой закон также призывала Ассоциация виноградарей и виноделов России. Там говорили, что начать можно с порога в 20% от общего ассортимента, а потом повысить его до 50%.

#новости

18
18 комментариев
Дмитрий Зима

Ну напишут рестораны страничку с вином которого не будет практически никогда в наличии. Но кто-то за инициативу премию получит

2
1
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Севернее Северной Кореи

Контрольная закупка. Где российское вино? Я тебе сейчас эту бутылку в ж засуну!

1
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Den Kurakhin

А как будут определять происхождение вина? По вкусу? Или по этикетке с надписью "Cделано в России"?

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Griby Lenina

Made in Russian.

2
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Севернее Северной Кореи

По qr коду Усманова!

1
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Запопу Кусь

Ну вот лично я, будучи веганкой, вообще считаю что полиция должна по квартирам ходить и проверять холодильники 💁‍♀️🥦

Потому что люди реально не едят овощи и фрукты. Вместо этого они питаются одним мясом и хлебом. Поэтому и растёт ожирение, депрессия, озлобленность и т.д. 💁‍♀️

1
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Севернее Северной Кореи

Я думал, ожирение от нарушения гормонального фона и большого количества дешёвой говеной еды.

2
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