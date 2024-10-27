Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
Карьера
AI
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Право

Авиакомпания Delta подала в суд на разработчика ПО в сфере кибербезопасности CrowdStrike из-за сбоя, который вывел из строя «миллионы компьютеров по всему миру»

Он произошёл в июле 2024 года — из-за некорректного обновления ПО для Windows, MacOS и Linux.

  • В иске Delta указала, что проблемное ПО CrowdStrike нарушило её работу на несколько дней и привело к «тысячам» случаев отмены и задержки рейсов, которые затронули свыше 1 млн клиентов. На базе Windows работает около 60% ключевых систем Delta — через них компания распределяет экипажи и курирует отправления.
  • По словам Bloomberg, Delta — одна из тех, кто пострадал сильнее всего. WSJ также отмечает, что сбой произошёл перед «самыми загруженными выходными лета», когда у авиаперевозчика было выкуплено более 90% мест.
  • Delta утверждает, что сбоя могло и не быть, если бы CrowdStrike проверила обновление «хотя бы на одном компьютере», прежде чем развёртывать его для всех. А она — вдобавок к тому, что не стала «раскатывать» ПО поэтапно, — запускала его принудительно даже у тех, кто отключил автоустановку, а также не предоставила возможность вернуться к старой версии.
  • По словам авиакомпании, сбой стоил ей репутации и $500 млн. Она обвинила разработчика ПО в мошенничестве, халатности, нарушении договора, недобросовестных бизнес-практиках и несанкционированных действиях с клиентскими системами.
Источник фото: Inc 
Источник фото: Inc 
  • CrowdStrike хотела урегулировать спор в досудебном порядке, но не смогла. По словам разработчика ПО, Delta не понимает, как работают современные системы кибербезопасности, и пытается «переложить вину»: она долго не могла восстановить работу не из-за проблемного обновления, а потому что «не модернизировала свою устаревшую ИТ-инфраструктуру».
Таня Боброва
Сервисы
Разработчик ПО в сфере кибербезопасности CrowdStrike предложил партнёрам купоны на $10 за работу во время сбоя

Некоторые ваучеры при этом не сработали.

#новости

33
7 комментариев
Веселый стробоскоп

За принудительное обновление надо наказывать. К тому же если отключено было

1
Ответить
Техно Механиус

10$ все таки было мало

Ответить
Egor Pankin

Никто в реальности не будет гарантировать 100% работоспособность ПО и железа. Тем более, если участвует сеть. А договоры с компаниями, где могут положить кучу народу выглядят как "мы продаем - дальше вы сами".
И везде, насколько я знаю - это законы государства, а не инициатива разработчиков. Конечная стадия тестирования и контроля работоспособности - на авиакомпании.

Я утверждаю, что сбоя могло и не быть, если бы Delta проверила обновление «хотя бы на одном компьютере», прежде чем развёртывать его для всех. И тем более не накатывала бы обновления "день в день".

Ну а разрешенная "принудительная" установка ПО в системах аэропорта - их закрыть всех срочно надо, совсем поехавшие. Завтра взломают системы любого другого поставщика услуг и накатят таких обновлений, что они с любовью вспомнят о тех временах, когда самолеты просто задерживались.

Ответить
mr g

Тем временем чел который задеплоил

Ответить
mr g
Ответить
mr g
Ответить
mr g
Ответить