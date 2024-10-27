Авиакомпания Delta подала в суд на разработчика ПО в сфере кибербезопасности CrowdStrike из-за сбоя, который вывел из строя «миллионы компьютеров по всему миру»

Он произошёл в июле 2024 года — из-за некорректного обновления ПО для Windows, MacOS и Linux.В иске Delta указала, что проблемное ПО CrowdStrike нарушило её работу на несколько дней и привело к «тысячам» случаев отмены и задержки рейсов, которые затронули свыше 1 млн клиентов. На базе Windows работает около 60% ключевых систем Delta — через них компания распределяет экипажи и курирует отправления.По словам Bloomberg, Delta — одна из тех, кто пострадал сильнее всего. WSJ также отмечает, что сбой произошёл перед «самыми загруженными выходными лета», когда у авиаперевозчика было выкуплено более 90% мест.Delta утверждает, что сбоя могло и не быть, если бы CrowdStrike проверила обновление «хотя бы на одном компьютере», прежде чем развёртывать его для всех. А она — вдобавок к тому, что не стала «раскатывать» ПО поэтапно, — запускала его принудительно даже у тех, кто отключил автоустановку, а также не предоставила возможность вернуться к старой версии.По словам авиакомпании, сбой стоил ей репутации и $500 млн. Она обвинила разработчика ПО в мошенничестве, халатности, нарушении договора, недобросовестных бизнес-практиках и несанкционированных действиях с клиентскими системами.Источник фото: Inc CrowdStrike хотела урегулировать спор в досудебном порядке, но не смогла. По словам разработчика ПО, Delta не понимает, как работают современные системы кибербезопасности, и пытается «переложить вину»: она долго не могла восстановить работу не из-за проблемного обновления, а потому что «не модернизировала свою устаревшую ИТ-инфраструктуру».Таня БоброваСервисы25 июляРазработчик ПО в сфере кибербезопасности CrowdStrike предложил партнёрам купоны на $10 за работу во время сбоя Некоторые ваучеры при этом не сработали.#новости
За принудительное обновление надо наказывать. К тому же если отключено было
10$ все таки было мало
Никто в реальности не будет гарантировать 100% работоспособность ПО и железа. Тем более, если участвует сеть. А договоры с компаниями, где могут положить кучу народу выглядят как "мы продаем - дальше вы сами".
И везде, насколько я знаю - это законы государства, а не инициатива разработчиков. Конечная стадия тестирования и контроля работоспособности - на авиакомпании.
Я утверждаю, что сбоя могло и не быть, если бы Delta проверила обновление «хотя бы на одном компьютере», прежде чем развёртывать его для всех. И тем более не накатывала бы обновления "день в день".
Ну а разрешенная "принудительная" установка ПО в системах аэропорта - их закрыть всех срочно надо, совсем поехавшие. Завтра взломают системы любого другого поставщика услуг и накатят таких обновлений, что они с любовью вспомнят о тех временах, когда самолеты просто задерживались.
Тем временем чел который задеплоил