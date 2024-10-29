Госдума в первом чтении поддержала законопроект, по которому согласие на обработку персональных данных подписывается отдельно от договора

А ограничивать информацию об услугах, если клиент не хочет подписывать согласие, запрещено.Депутаты поддержали в первом чтении поправки к закону «О персональных данных». По ним согласие на обработку персональных данных оформляется отдельно от любых других документов, в том числе клиентских договоров.Один из авторов поправок, депутат Госдумы Александр Хинштейн, отметил: часто такое согласие уже включено в пользовательские соглашения, договоры и другие юридические документы. Если отказаться подписывать, продавец или другой оператор персональных данных в ответ могут отказаться предоставлять информацию о своих услугах.Эту практику тоже хотят запретить. Предоставлять персональные данные нужно будет лишь в тех случаях, когда это требуется по закону.Нарушителям грозят штрафы: для граждан за нарушение требований о сборе персональных данных предусмотрен штраф от 2000 до 6000 рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юрлиц — от 60 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение: для граждан — от 4000 до 12 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.Если законопроект примут в трёх чтениях, а затем его подпишут Совфед и президент, он вступит в силу с марта 2025 года.#новости #персональныеданные
И снова неплохо! Но!
Предоставлять персональные данные нужно будет лишь в тех случаях, когда это требуется по законуВсё и всегда будет по закону
В целом, если я продаю данные (допустим я банк), по закону о защите прав потребителей я обязан передавать данные получателю (какой-нибудь шарашкиной конторе).
Итого, ничего не поменялось, все довольны. Одни написали закон, другие его исполняют, третьи продолжают спамить.
?
делаем, ставки, кто из банков придумает обходной путь первым.
А то шо это?! Челядь откажется от рекламного спама и рассылок от наших "партнеров"???"!
а СДЭКу не надо ничего обходить.
Как только зарегался, твой телефон уже в левых базах и мошня звонит на следующий день.
Больше интересно как Яндекс отреагирует. Ведь он и есть самый важный барыга данных.
Да будто бы что-то поменяется, разве что штрафы для юрлиц, но оно и правильно. По факту без услуги защитника от оператора давно жить нельзя, то квартиру впаривают, то услуги для бизнеса, то ещё какую пользу причиняют
Ладно бы из службы безопасности банка позвонили, хоть поржать можно