«Почта России» предложила изменить условия для компаний при доставке товаров из-за границы — РБК

Изменения должны повысить долю почтового оператора в сегменте, но ограничат число других компаний.«Почта России» предложила принять в России дополнительные условия для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы Минцифры Максута Шадаева главе Минэконмразвития Максиму Решетникову.Из него следует, что предложения обсуждались в конце сентября на стратегической сессии правительства по развитию «Почты России» до 2030 года. Присутствовавший на ней премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос сохранения и повышения доли «Почты» на рынке трансграничной электронной торговли.В августе 2024 года Россия ратифицировала изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Должен быть создан реестр операторов электронной торговли, к которым будут относиться юрлица, которые занимаются декларированием товаров, ввозимых из-за границы. «Почта России» предлагает включать в реестр тех, кто соответствуют следующим критериям:В собственности, аренде или управлении на всей территории России есть помещения для хранения, доставки, приема и выдачи товаров.Есть информсистема для обмена данными по единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД, подтверждения личности получателя товаров, хранения и обработки данных получателя.На лицевом счете есть неснижаемый остаток авансовых платежей в размере не менее €3 млн.Уставный капитал составляет не менее 100 млн рублей.В письме «Почта России» указывает на «необходимость комплексного выравнивания условий для участников рынка трансграничной электронной торговли товарами». Компания говорит, что возглаемые на неё обязанности «жёстче» в сравнении с маркетплейсами и экспресс-перевозчиками.По мнению участников рынка, реализация инициативы поможет «Почте России» увеличить долю на рынке, но способна ограничить число работающих на нем компаний, включая маркетплейсы и экспресс-перевозчики.#новости #почтароссии
Предлагаю первый пункт подкорректировать.
«В собственности, аренде или управлении на всей территории России есть помещения для хранения, доставки, приема и выдачи товаров, В КОТОРЫХ НЕ ПРОДАЮТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ вместо того чтобы выдавать письма и посылки»
И добавить ещё один пункт в этот список - попасть в этот реестр могут только те организации в названии которых есть слова "Почта" и "России".
А можно было бы еще пару операторов посадить ,или пару окон сделать вместо прилавка с товарами уровня кд, еще не видел чтобы кто-то там отоваривался
Почта России Дальше не читал.
Ну значит будут начинать обращения к народу с этих слов когда надо будет протолкнуть какую то дичь.
И так понятно.
Больше реестров, хороших и разных!!! А требования к кандидатам, предлагаемые Почтой, очень напоминают требования в тендерах на закупку, когда вроде конкретно желаемый товар называть нельзя, но описываются все его особенности, включая совершенно "не ходовые", что делает выбор безальтернативным. И еще вспомнились слова генерала Лебедя - "горбатых выпрямлять будем". Очень напоминает возню с почтой, только как бы при этом у многих здоровых горб не вырос. Хотя, справедливости ради, если раньше поход на почту по полноте эмоций напоминал поход в поликлинику, то сейчас туда реально "забегаю получить посылку". Только бесит этот недосупермаркет внутри, ну и эти потуги нагадить конкурентам...