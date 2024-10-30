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Евгения Евсеева
Право

«Почта России» предложила изменить условия для компаний при доставке товаров из-за границы — РБК

Изменения должны повысить долю почтового оператора в сегменте, но ограничат число других компаний.

  • «Почта России» предложила принять в России дополнительные условия для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы Минцифры Максута Шадаева главе Минэконмразвития Максиму Решетникову.
  • Из него следует, что предложения обсуждались в конце сентября на стратегической сессии правительства по развитию «Почты России» до 2030 года. Присутствовавший на ней премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос сохранения и повышения доли «Почты» на рынке трансграничной электронной торговли.
  • В августе 2024 года Россия ратифицировала изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Должен быть создан реестр операторов электронной торговли, к которым будут относиться юрлица, которые занимаются декларированием товаров, ввозимых из-за границы. «Почта России» предлагает включать в реестр тех, кто соответствуют следующим критериям:
  1. В собственности, аренде или управлении на всей территории России есть помещения для хранения, доставки, приема и выдачи товаров.
  2. Есть информсистема для обмена данными по единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД, подтверждения личности получателя товаров, хранения и обработки данных получателя.
  3. На лицевом счете есть неснижаемый остаток авансовых платежей в размере не менее €3 млн.
  4. Уставный капитал составляет не менее 100 млн рублей.
  • В письме «Почта России» указывает на «необходимость комплексного выравнивания условий для участников рынка трансграничной электронной торговли товарами». Компания говорит, что возглаемые на неё обязанности «жёстче» в сравнении с маркетплейсами и экспресс-перевозчиками.
  • По мнению участников рынка, реализация инициативы поможет «Почте России» увеличить долю на рынке, но способна ограничить число работающих на нем компаний, включая маркетплейсы и экспресс-перевозчики.
«Почта России» предложила изменить условия для компаний при доставке товаров из-за границы — РБК

#новости #почтароссии

33
23 комментария
Honest Sabbatini

Предлагаю первый пункт подкорректировать.
«В собственности, аренде или управлении на всей территории России есть помещения для хранения, доставки, приема и выдачи товаров, В КОТОРЫХ НЕ ПРОДАЮТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ вместо того чтобы выдавать письма и посылки»

14
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Иванов Иван

И добавить ещё один пункт в этот список - попасть в этот реестр могут только те организации в названии которых есть слова "Почта" и "России".

5
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Brno

А можно было бы еще пару операторов посадить ,или пару окон сделать вместо прилавка с товарами уровня кд, еще не видел чтобы кто-то там отоваривался

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Анон Аноныч

Почта России Дальше не читал.

10
1
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Иванов Иван

Ну значит будут начинать обращения к народу с этих слов когда надо будет протолкнуть какую то дичь.

2
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Black7

И так понятно.

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Дмитрий

Больше реестров, хороших и разных!!! А требования к кандидатам, предлагаемые Почтой, очень напоминают требования в тендерах на закупку, когда вроде конкретно желаемый товар называть нельзя, но описываются все его особенности, включая совершенно "не ходовые", что делает выбор безальтернативным. И еще вспомнились слова генерала Лебедя - "горбатых выпрямлять будем". Очень напоминает возню с почтой, только как бы при этом у многих здоровых горб не вырос. Хотя, справедливости ради, если раньше поход на почту по полноте эмоций напоминал поход в поликлинику, то сейчас туда реально "забегаю получить посылку". Только бесит этот недосупермаркет внутри, ну и эти потуги нагадить конкурентам...

5
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