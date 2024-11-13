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Таня Боброва
Право

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о «запрете дискриминации» российских приложений в App Store

Документ запрещает ограничивать установку и использование RuStore на мобильных устройствах.

  • Законопроект, который группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму летом 2024 года, предлагает поправки в закон «О защите прав потребителей». Поправки ко второму чтению должны внести до 12 декабря 2024-го.
  • Один из авторов документа Антон Горелкин пояснил, что речь в нём идёт о запрете «дискриминации российских разработчиков приложений и их пользователей» иностранными компаниями: «Другими словами, RuStore на гаджетах Apple быть». Российский магазин приложений пока доступен для Android.
  • ТАСС уточняет, что законопроект запрещает вводить ограничения на установку и использование RuStore на мобильных устройствах и других технически сложных товарах, а также проведение платежей. Перечень таких товаров установит правительство.
  • Горелкин отметил, что запрещать продажу iPhone в России не будут. Однако допустил, что отдельно могут прописать «определённые штрафные санкции за дискриминацию разработчиков приложений и их пользователей».
  • Если закон примут, требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

#новости #rustore #appstore

66
44
23 комментария
29КРФ

Выглядит как новость с ИА Панорама

6
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Камиль Харисян

Так уже года три всякие пездузы и панорамы читать менее захватывающи чем настоящие российских новости. Я поэтому здесь и сижу

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Твердыня

«Другими словами, RuStore на гаджетах Apple быть»А самим гаджетам Apple а России не быть

5
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Твердыня

Горелкин отметил, что запрещать продажу iPhone в России не будут. Однако допустилчто запретят, наложив ундецилион штрафов

2
Ответить
Камиль Харисян

Другими словами, RuStore на гаджетах Apple быть

Другими словами, прощай российский рынок. К лету вернемся.

4
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Poo Teen

ты знаешь, я как-то уже семь лет прекрасно живу без российского рынка

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Trsh

Так эпл официально в РФ не продают технику. Кого будут штрафовать? Серых импортеров?)

3
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