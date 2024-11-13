Госдума поддержала в первом чтении законопроект о «запрете дискриминации» российских приложений в App Store

Документ запрещает ограничивать установку и использование RuStore на мобильных устройствах.Законопроект, который группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму летом 2024 года, предлагает поправки в закон «О защите прав потребителей». Поправки ко второму чтению должны внести до 12 декабря 2024-го.Один из авторов документа Антон Горелкин пояснил, что речь в нём идёт о запрете «дискриминации российских разработчиков приложений и их пользователей» иностранными компаниями: «Другими словами, RuStore на гаджетах Apple быть». Российский магазин приложений пока доступен для Android.ТАСС уточняет, что законопроект запрещает вводить ограничения на установку и использование RuStore на мобильных устройствах и других технически сложных товарах, а также проведение платежей. Перечень таких товаров установит правительство.Горелкин отметил, что запрещать продажу iPhone в России не будут. Однако допустил, что отдельно могут прописать «определённые штрафные санкции за дискриминацию разработчиков приложений и их пользователей».Если закон примут, требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года.#новости #rustore #appstore
Выглядит как новость с ИА Панорама
Так уже года три всякие пездузы и панорамы читать менее захватывающи чем настоящие российских новости. Я поэтому здесь и сижу
«Другими словами, RuStore на гаджетах Apple быть»А самим гаджетам Apple а России не быть
Горелкин отметил, что запрещать продажу iPhone в России не будут. Однако допустилчто запретят, наложив ундецилион штрафов
Другими словами, RuStore на гаджетах Apple быть
Другими словами, прощай российский рынок. К лету вернемся.
ты знаешь, я как-то уже семь лет прекрасно живу без российского рынка
Так эпл официально в РФ не продают технику. Кого будут штрафовать? Серых импортеров?)