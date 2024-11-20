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Евгения Евсеева
Право

ФНС через суд попросила признать банкротами юрлица книжного интернет-магазина «Лабиринт»

У него сформировалась «существенная задолженность» перед поставщиками.

  • ФНС попросила признать банкротом основное юрлицо «Лабиринта», куда входят издательство «Лабиринт-пресс», розничная сеть «Книжный Лабиринт», одноимённый интернет-магазин и служба доставки «Л-пост», пишет «Фонтанка».
  • Заявление в отношении ООО «Книготорговая компания “Лабиринт”» направила в Арбитражный суд Москвы инспекция ФНС № 15 по Москве 19 ноября 2024 года, сообщают «Ведомости». В сентябре 2024-го инспекция ФНС № 25 по Москве подала аналогичное заявление к ООО «Сервисная компания Лабиринт». Первый иск пока не рассмотрели, второй отсутствует в картотеке арбитражных дел, уточняет издание.
  • Весной 2024 года издательства рассказали, что «Лабиринт» начала задерживать выплаты за поставленные книги. Некоторые из них прекратили сотрудничество с магазином. Покупатели в соцсетях жаловались, что доставка книг затягивается, а пункты выдачи закрываются. В июле сотрудники интернет-магазина начали массово жаловаться на задержки зарплат и увольняться.
  • Как пишут «Ведомости», в 2023-2024 годах у сети «Книжный Лабиринт» сформировалась «существенная задолженность» перед поставщиками. Контрагенты, среди которых торговый дом БММ, издательства «Эксмо-АСТ», «Поляндрия No Age», «Синдбад», Ad Marginem, подали иски о нарушении обязательств по договорам поставки на сумму свыше 300 млн рублей.
  • «Эксмо-АСТ» в сентябре договорилась об отсрочке по выплате долгов на условиях, «которые не подлежат разглашению». По мнению источников издания, «Эксмо-АСТ» в счёт долга может получить домен «Лабиринта».
  • С «Лабиринтом» уже расторгли договоры некоторые локальные книгоиздатели— «Каро», «Издательство Ивана Лимбаха», «Бумкнига», а также московская «Абрикобукс». Кроме того, в сентябре 2024-го ФНС приостановила операции по счетам ООО «Книготорговая компания “Лабиринт”». На фоне задолженности перед поставщиками сеть закрыла за 2023 год 24 торговые точки.

#новости #лабиринт

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22
52 комментария
Alexey Remizov

На vc.ru пишут про бизнес. Ура

22
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Илья Попов

Пять лет назад, когда я впервые пришел здесь, все кипела- ребята делились своим опытом, помогали друг другу, а вечерами на СОКР устраивали вечеринки. Такова жизнь, когда пушки говорят, музы молчат.

14
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Василий Дейков

Жаль что такие новости

5
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Илья Попов

Когда книжный магазин банкротится, дело обстоит хуже, чем мы думаем. Офигеть!

8
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Boby Fisher

Времена такие, книги теперь не в цене. На художественную литературу времени нет а техническую всю погуглить можно

3
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Артём

Человечество деградирует, какие книги..

3
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Илья Попов

Нет, деградируются грязные свиньи и пачкают нормальных людей.

4
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