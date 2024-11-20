ФНС через суд попросила признать банкротами юрлица книжного интернет-магазина «Лабиринт»

У него сформировалась «существенная задолженность» перед поставщиками. ФНС попросила признать банкротом основное юрлицо «Лабиринта», куда входят издательство «Лабиринт-пресс», розничная сеть «Книжный Лабиринт», одноимённый интернет-магазин и служба доставки «Л-пост», пишет «Фонтанка».Заявление в отношении ООО «Книготорговая компания “Лабиринт”» направила в Арбитражный суд Москвы инспекция ФНС № 15 по Москве 19 ноября 2024 года, сообщают «Ведомости». В сентябре 2024-го инспекция ФНС № 25 по Москве подала аналогичное заявление к ООО «Сервисная компания Лабиринт». Первый иск пока не рассмотрели, второй отсутствует в картотеке арбитражных дел, уточняет издание.Весной 2024 года издательства рассказали, что «Лабиринт» начала задерживать выплаты за поставленные книги. Некоторые из них прекратили сотрудничество с магазином. Покупатели в соцсетях жаловались, что доставка книг затягивается, а пункты выдачи закрываются. В июле сотрудники интернет-магазина начали массово жаловаться на задержки зарплат и увольняться.Как пишут «Ведомости», в 2023-2024 годах у сети «Книжный Лабиринт» сформировалась «существенная задолженность» перед поставщиками. Контрагенты, среди которых торговый дом БММ, издательства «Эксмо-АСТ», «Поляндрия No Age», «Синдбад», Ad Marginem, подали иски о нарушении обязательств по договорам поставки на сумму свыше 300 млн рублей.«Эксмо-АСТ» в сентябре договорилась об отсрочке по выплате долгов на условиях, «которые не подлежат разглашению». По мнению источников издания, «Эксмо-АСТ» в счёт долга может получить домен «Лабиринта».С «Лабиринтом» уже расторгли договоры некоторые локальные книгоиздатели— «Каро», «Издательство Ивана Лимбаха», «Бумкнига», а также московская «Абрикобукс». Кроме того, в сентябре 2024-го ФНС приостановила операции по счетам ООО «Книготорговая компания “Лабиринт”». На фоне задолженности перед поставщиками сеть закрыла за 2023 год 24 торговые точки.#новости #лабиринт
На vc.ru пишут про бизнес. Ура
Пять лет назад, когда я впервые пришел здесь, все кипела- ребята делились своим опытом, помогали друг другу, а вечерами на СОКР устраивали вечеринки. Такова жизнь, когда пушки говорят, музы молчат.
Жаль что такие новости
Когда книжный магазин банкротится, дело обстоит хуже, чем мы думаем. Офигеть!
Времена такие, книги теперь не в цене. На художественную литературу времени нет а техническую всю погуглить можно
Человечество деградирует, какие книги..
Нет, деградируются грязные свиньи и пачкают нормальных людей.