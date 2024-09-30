Книжный интернет-магазин «Лабиринт» договорился с группой «Эксмо-АСТ» о рассрочке по долгам

Из-за них «Эксмо-АСТ» в мае прекратила отгружать магазину книги.Издательская группа «Эксмо-АСТ» договорилась об отсрочке выплаты задолженности книготоргового холдинга «Лабиринт» на условиях и под гарантии, «устраивающие компанию, которые не подлежат разглашению», пишет «Коммерсантъ». Условия новых поставок пока обсуждают.По мнению источников издания, «Эксмо-АСТ» в счёт долга может получить домен «Лабиринта». Аналогичная схема была при банкротствах Read.ru (сейчас — Book24) и Kniga.ru (сейчас — сайт «Эксмо»).«Эксмо-АСТ» прекратила отгружать книги интернет-магазину «Лабиринт» в мае 2024 года. Причина — долги в «сотни миллионов рублей». Их общая сумма неизвестна.С начала 2024-го к компании подали более 45 исков на общую сумму 208,7 млн рублей, приводит данные «Ъ». Среди истцов — издательства «Просвещение-Союз», «Синдбад», «Поляндрия NoAge». Источник: «Яндекс Карты»Весной 2024 года издательства рассказали, что «Лабиринт» начала задерживать выплаты за поставленные книги. Некоторые из них прекратили сотрудничество с магазином. Покупатели в соцсетях жаловались, что доставка книг затягивается, а пункты выдачи закрываются. В июле сотрудники интернет-магазина начали массово жаловаться на задержки зарплат и увольняться.С «Лабиринтом» уже расторгли договоры некоторые локальные книгоиздатели— «Каро», «Издательство Ивана Лимбаха», «Бумкнига», а также московская «Абрикобукс». Кроме того, в сентябре 2024-го ФНС приостановила операции по счетам ООО «Книготорговая компания “Лабиринт”».#новости #лабиринт #эксмо
Жаль Лабиринт на самом деле. Но это было неминуемо
Очень дорогой магазин.
Будет невероятно обидно лишиться "Лабиринта". Лучший, на мой взгляд книжный онлайн-магазин. Но бизнес есть бизнес, добрым он никогда не бывает))
Да, "Лабиринта" был крут. Но может, появятся новые онлайн-магазины книг? Будем надеяться.
Годы идут, схемы банкротств не меняются. Видимо, в этой сфере всё идеально и изменения не требуются.
Книга - это контент. Если потребитель плаятить за потребление за месяц, то нахера платить за 1 штуку? Книжный бизнес давно сдох.. нафига он вообще существует?
Контент это электронка. Бумажная книга это вещь. Её можно даже не читать а просто на полку поставить.