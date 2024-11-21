РКН запретит распространять статистическую и научную информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок

РКН может блокировать сайты с данными об обходе ограничений с помощью VPN, Tor, анонимайзеров и других инструментов и методов с марта 2024 года.
Как поясняла «Роскомсвобода», использование VPN не запрещено, но нельзя описывать действия, которые помогают получить доступ к заблокированным ресурсам, убеждать других в привлекательности обходных сервисов и «давать представление о способах доступа к заблокированным ресурсам».
Молодцы! Физику, химию, математику тоже запрещайте сразу. Попа.
Крепостные не должны ни о чём догадываться, а тем более — знать точно.
Как минимум нужно срочно объявить криптографию лженаукой и продажной девкой буржуазии. Вступаем в светлую эпоху Жаровщины (за предыдущие «заслуги» так назовем).
Циферы давно нужо запретить. А то цены видите ли растут. Доллар у них вырос. Запретить циферы — и всё
Крепостным это и не интересно. КВН и Сваты доступны, а большего и не надо.
У тебя уже "крепостные" эти крепко вошли в сознание. Ты знаешь что это всё идет на то чтобы подавить восстание, смотри сериал "Укрытие". Есть и другие бункеры кроме нашего.
назад в прошлое
Пошли на хуй