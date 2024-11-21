РКН запретит распространять статистическую и научную информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок

РКН может блокировать сайты с данными об обходе ограничений с помощью VPN, Tor, анонимайзеров и других инструментов и методов с марта 2024 года.

Как поясняла «Роскомсвобода», использование VPN не запрещено, но нельзя описывать действия, которые помогают получить доступ к заблокированным ресурсам, убеждать других в привлекательности обходных сервисов и «давать представление о способах доступа к заблокированным ресурсам».