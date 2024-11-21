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Полина Лааксо
Право

РКН запретит распространять статистическую и научную информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок

Запрет будет действовать с 30 ноября 2024 года до 1 сентября 2029 года.

  • Эти и научно-технические данные признают запрещёнными, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приказ Роскомнадзора (РКН). Детали регулятор не привёл.
  • Исключение сделают для информации о «VPN-сервисах для обеспечения защищённого удалённого доступа». То есть тех, что не предназначены для обхода блокировок и используются для защиты конфиденциальных данных. Для таких целей их, как правило, применяют госорганы и коммерческие предприятия.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК
  • РКН разработал критерии оценки материалов с информацией об обходе блокировок в 2023 году. Уже в июле 2024 года предложил считать запрещённой научную и статистическую информацию, но тогдашний проект приказа предполагал, что изменения вступят в силу с марта 2025 года.

РКН может блокировать сайты с данными об обходе ограничений с помощью VPN, Tor, анонимайзеров и других инструментов и методов с марта 2024 года.

Как поясняла «Роскомсвобода», использование VPN не запрещено, но нельзя описывать действия, которые помогают получить доступ к заблокированным ресурсам, убеждать других в привлекательности обходных сервисов и «давать представление о способах доступа к заблокированным ресурсам».

#новости

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11
62 комментария
Вадим Д.

Молодцы! Физику, химию, математику тоже запрещайте сразу. Попа.
Крепостные не должны ни о чём догадываться, а тем более — знать точно.

27
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Император Нолимоций

Как минимум нужно срочно объявить криптографию лженаукой и продажной девкой буржуазии. Вступаем в светлую эпоху Жаровщины (за предыдущие «заслуги» так назовем).

13
1
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Pavel Loginov

Циферы давно нужо запретить. А то цены видите ли растут. Доллар у них вырос. Запретить циферы — и всё

4
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Иванов Иван

Крепостным это и не интересно. КВН и Сваты доступны, а большего и не надо.

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dru dru

У тебя уже "крепостные" эти крепко вошли в сознание. Ты знаешь что это всё идет на то чтобы подавить восстание, смотри сериал "Укрытие". Есть и другие бункеры кроме нашего.

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Владимир К

назад в прошлое

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abubas//

Пошли на хуй

16
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