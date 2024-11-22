Суд прекратил уголовное дело против бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова

У компании нет к нему претензий.Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.В марте 2024 года ООО «ПК Балтика», ТОО «Карлсберг Казахстан», ООО «Виста БиУайКо» и ООО «Карлсберг Азербайджан» подписали соглашение, по которому права на бренд «Балтика» за пределами России с апреля 2024-го вернулись российской пивоваренной компании с уплатой вознаграждения за использования бренда. В этом помогал Шерстенников, говорится в сообщении.Из-за этого у «Балтики» нет каких-либо материальных и иных претензий к бывшему президенту. Суд прекратил дело и назначил Шерстенникову штраф в 80 тысяч рублей.Шерстенникова и вице-президента компании Антона Рогачевского арестовали в середине ноября 2023 года. Топ-менеджеров подозревали в передаче Carlsberg прав на пивоваренные бренды.Обоих обвиняли по ч.4 ст.159 УК (особо крупное мошенничество), но затем статьи поменяли: ч.1 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями) — у Шерстенникова, ч.5 ст.33 — ч.1 ст.201 УК (пособничество в злоупотреблении) — у Рогачевского. Уголовные дела зарегистрировали в сентябре 2024-го.По версии следствия, с 23 июня по 22 августа 2023 года Шерстенников, «при пособничестве Рогачевского и иных лиц, действуя в интересах группы компаний “Карлсберг”», совершил «заведомо невыгодные» для «Балтики» сделки: передал в пользу ООО «Виста БиУай Ко» на 20 лет права на использование бренда «Балтика» в Беларуси и в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» — на использование в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Монголии и Украине.Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023 года она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. Carlsberg оценила убыток от передачи «Балтики» в управление Росимуществу в 624 млрд рублей.Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но та в суде добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.«Балтика» также подаёт иски к Carlsberg в российские суды: например, требует 4,4 млрд рублей долга.#новости #балтика
прекратил дело назначил Шерстенникову штраф в 80 тысяч рублейА это как так возможно?
В марте 2024 года ООО «ПК Балтика», ТОО «Карлсберг Казахстан», ООО «Виста БиУайКо» и ООО «Карлсберг Азербайджан» подписали соглашение, по которому права на бренд «Балтика» за пределами России с апреля 2024-го вернулись российской пивоваренной компании с уплатой вознаграждения за использования бренда. В этом помогал Шерстенников, говорится в сообщении.
видимо как-то так )
как-как, порешали
Ууу, кровавый режим
Как-то все слишком быстро замяли. Мне кажется, что не все так просто, как нам пытаются представить))
По букве закона директор виноват — когда у организации сменился владелец то он должен был действовать в новых реалиях и не разбазаривать имущество фирмы и ущемлять новых владельцев.