ФАС предложила повысить штрафы за несогласованные с ней крупные сделки

С 2025 года штраф будет меньше, чем пошлина, которую нужно заплатить за подачу ходатайства о сделке.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить штрафы за крупные сделки, которые компании не согласовали с ведомством. Об этом пишут «Коммерсантъ» и Frank Media со ссылкой на проект поправок в КоАП.Штрафы для граждан ведомство хочет повысить с 1500-2500 рублей до 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц — с 15-20 тысяч рублей до 70-100 тысяч рублей, для организаций — с 30-500 тысяч рублей до 800 тысяч — 1 млн рублей.По нынешним правилам, согласовывать крупные сделки с ФАС нужно, если суммарная стоимость активов участников этой сделки превышает 7 млрд рублей или если общая годовая выручка больше 10 млрд рублей. Ведомство должно проверить, не повлечёт ли сделка доминирование компании на рынке и не снизится ли из-за этого конкуренция.ФАС отмечает, что штрафы нужно повысить, так как с 2025 года вырастут размеры пошлин. В том числе и за обращение к ведомству за согласование крупных сделок — с 35 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. То есть за заявку на согласование придётся заплатить сумму, которая выше штрафа за отсутствие ходатайства.#новости #фас
Это, конечно, забавно, потому что все слияния и поглощения юр. лиц в стране в настоящее время проводятся "своими" людьми, которым ФАС не скажет ни слова, даже если рыночная доля нового образованного юр. лица будет 146%.
Но если будет залётный типа Галицкого, то ему быстро штраф влупят и будут решать как будут делить его ресурсы.
А крупными сделками назначить всё, начиная с 10 000 ₽.
Штраф: 100% суммы сделки (покупки).
Пошлина за согласование: 100% суммы сделки (покупки).
Профит! ФАС, не благодари.
Штраф и конфискация объекта сделки
Я бы от 1 рубля считал. А то знаете бывают прецеденты...
Эх вот бы заступить на должно выдумщик поборов
да они устанут работать тогда.