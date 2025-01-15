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Полина Лааксо
Право

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о «периоде охлаждения» по потребительским кредитам

Цель — повысить защиту россиян от мошенников, которые обманом принуждают их брать займы.

  • «Период охлаждения» — это срок, в течение которого заёмщик ничего не сможет сделать с запрошенной суммой, следует из законопроекта.
  • При кредите от 50 тысяч до 200 тысяч рублей кредитор передаст клиенту деньги минимум через четыре часа. Если сумма от 200 тысяч рублей — не раньше чем через двое суток. То же касается увеличения лимита по уже открытому кредиту.
  • За время «отсрочки» человек может оценить потребность в займе и свою платёжеспособность, посоветоваться с близкими, а также отказаться от денег и сообщить о мошенничестве, если поймёт, что попросил их под давлением.
  • Исключение сделают для автокредитов, если деньги идут на счёт автодилера, и образовательных займов с господдержкой. ЦБ сможет пересматривать сроки или не применять требования к «добросовестным кредиторам». Судить о «добросовестности» будут по антифрод-мероприятиям.
  • Законопроект также предлагает обязать кредитные организации ограничить внесение через банкомат более 50 тысяч рублей на карту, которая выпущена менее 48 часов назад. Возможностью пользуются злоумышленники.
  • Кредиторов и бюро кредитных историй обяжут обмениваться информацией «в режиме, близком к реальному времени»: просил ли заявитель о кредитах, получил одобрение или отказ, заключил ли договор.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК
  • По данным ЦБ, в 2024 году около 50% заёмных средств, выданных «обманутым гражданам», были переданы преступникам сразу же после получения.

#новости #кредиты

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99
98 комментариев
Цифровые комплексы

Охладите свое кредитование, углепластик

43
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Никита Кудрин

Охлажденные карты будут выпускаться на углепластике чтобы заемщик мог рассмотреть ее пользу

7
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Andrew Volosnikov

То есть, из-за того, что не справляются с мошенниками, решили просто затруднить жизнь простым заёмщикам. Периодически приходится оперативно брать кредиты, дабы закрывать кассовые разрывы. Причину, по которой беру на себя, а не на компанию, озвучивать не буду. Как правило, кредит закрывается через пару дней. А теперь, из-за умственно уставших депутатов, я только через два дня смогу получить деньги. Ну, не вопрос...

26
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htuNLiit

Почему кассовые разрывы у тебя, а "умственно уставшие" тут депутаты?

40
6
1
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Сергей Д.

может выбирать контрагентов получше или бизнесом управлять пограмотней? Что бы без разрывов.

12
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Карим Ибрагимов

прикинь, ты также иногда капчу с гидрантами вводишь на сайтах. и на паспортном контроле тебя могут подвергнуть дополнительной проверке. и в метро ты вынужден проходить через ебаный турникет из-за ебаных безбилетчиков.
привыкай, братишка. еще и передвигаешься по городу, утыканному камерами. это называется Социальная безопасность. и этой штуке абсолютно похуй на твой комфорт и твои эмоции. на тебя, как на одного человека тоже похуй. если эта штука работает для общества в целом, то шел ты нахуй

7
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Камиль Харисян

Так сделайте заранее кредитную линию, которой можно воспользоваться в любой момент

7
1
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