Владелец телеканала «Спас» пожаловался в SEC на Alphabet — та «скрывает» от акционеров данные о долге ООО «Гугл» в 8 ундециллионов рублей

Столько российское юрлицо должно местным телеканалам по судебной неустойке.НКО «Фонд православного телевидения» обвинило материнскую компанию Google, Alphabet, в «систематическом и намеренном неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчётности», пишет РБК со ссылкой на осведомлённого собеседника и копию жалобы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).Alphabet указывала в отчётности, что «у Google есть юридические вопросы, касающиеся России», и «на компанию были наложены прогрессирующие штрафы». Но отмечала, что существенного негативного влияния это не окажет. При этом сумма требований к ООО «Гугл» от российских телеканалов «превышает весь объём денежной массы в мире». Заявители считают, что, не раскрывая эту информацию, Alphabet вводит инвесторов в заблуждение.Юристы Pen & Paper говорят, что регулятор может наложить на Alphabet штрафы и привлечь её к уголовной ответственности. Только «Спасу» придётся доказать, что сокрытые данные были значимыми для принятия инвесторских решений и что компания скрыла их «умышленно» или «с крайней неосторожностью».Источник фото: «РИА Новости»ООО «Гугл» подало иск о банкротстве в 2022 году из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания штрафа. В октябре 2023 года юрлицо признали банкротом.Российские медиакомпании начали судиться с компанией в 2020 году — после блокировки их аккаунтов на YouTube. Среди таких каналов — «Звезда», «Первый канал», НТВ, RT и другие.Судятся с Google и другие структуры, например, «2ГИС», VK и Федеральная налоговая служба. Общую сумму требований кредиторов ещё предстоит установить Арбитражному суду Москвы.#новости #google
Считаю, надо в бюджете РФ учитывать этот штраф
Вижу от вас отличные предложения, не хотели бы пойти работать депутатом госдумы?
Можно силовикам и воякам платить долговыми векселями, как раз и мотивация дойти до Вашингтона вырастет
надо в бюджете РФ учитывать этот штрафНадо в этом штрафе учитывать бюджет РФ
обязательно)
Зачем нужны мемы, когда есть русские новости))
За этим мы тут и сидим вообще то