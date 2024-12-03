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Полина Лааксо
Право

Владелец телеканала «Спас» пожаловался в SEC на Alphabet — та «скрывает» от акционеров данные о долге ООО «Гугл» в 8 ундециллионов рублей

Столько российское юрлицо должно местным телеканалам по судебной неустойке.

  • НКО «Фонд православного телевидения» обвинило материнскую компанию Google, Alphabet, в «систематическом и намеренном неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчётности», пишет РБК со ссылкой на осведомлённого собеседника и копию жалобы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
  • Alphabet указывала в отчётности, что «у Google есть юридические вопросы, касающиеся России», и «на компанию были наложены прогрессирующие штрафы». Но отмечала, что существенного негативного влияния это не окажет. При этом сумма требований к ООО «Гугл» от российских телеканалов «превышает весь объём денежной массы в мире». Заявители считают, что, не раскрывая эту информацию, Alphabet вводит инвесторов в заблуждение.
  • Юристы Pen & Paper говорят, что регулятор может наложить на Alphabet штрафы и привлечь её к уголовной ответственности. Только «Спасу» придётся доказать, что сокрытые данные были значимыми для принятия инвесторских решений и что компания скрыла их «умышленно» или «с крайней неосторожностью».
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • ООО «Гугл» подало иск о банкротстве в 2022 году из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания штрафа. В октябре 2023 года юрлицо признали банкротом.
  • Российские медиакомпании начали судиться с компанией в 2020 году — после блокировки их аккаунтов на YouTube. Среди таких каналов — «Звезда», «Первый канал», НТВ, RT и другие.
  • Судятся с Google и другие структуры, например, «2ГИС», VK и Федеральная налоговая служба. Общую сумму требований кредиторов ещё предстоит установить Арбитражному суду Москвы.

#новости #google

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Андрей

Считаю, надо в бюджете РФ учитывать этот штраф

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Alex J. Alen

Вижу от вас отличные предложения, не хотели бы пойти работать депутатом госдумы?

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Eddie II

Можно силовикам и воякам платить долговыми векселями, как раз и мотивация дойти до Вашингтона вырастет

19
10
1
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Балкон.Ру

надо в бюджете РФ учитывать этот штрафНадо в этом штрафе учитывать бюджет РФ

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Вадя Кулаков

обязательно)

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Dima Prod.

Зачем нужны мемы, когда есть русские новости))

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Тарас Козлов

За этим мы тут и сидим вообще то

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