Суд по заявлению ФАС обязал «Альфа-банк» разместить контррекламу о том, что их ставка — не «лучшая в стране»

У других банков были равные или более высокие ставки.ФАС сообщила, что признала незаконной рекламу, которая транслировалась на цифровых рекламных конструкциях в нескольких регионах, а также по радио. В ней говорилось, что у «Альфа-банка» «лучшая в стране ставка» по вкладу — 15%. Но, по данным службы, на тот момент банки предлагали «равные или более высокие ставки».Ведомство оштрафовало банк и выписало ему предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Банк его исполнил, но в сентябре 2024-го ФАС обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием обязать банк разместить за свой счёт контррекламу.Суд иск удовлетворил. По его решению «Альфа-банк» должен указать, что ФАС признала рекламу вклада недостоверной — ставка по нему не «лучшая в стране».Контрреклама должна транслироваться в эфире «Русского радио» и радио «Монте-Карло» в течение семи дней подряд один раз в сутки в прайм-тайм. Также контррекламу должны показать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске десять раз в сутки на десяти цифровых рекламных конструкциях в каждом городе в течение семи дней подряд.Евгения ЕвсееваМаркетинг17 июня«Кешбэк не на всё»: «Райффайзенбанк» по требованию ФАС разместил рекламу, опровергающую свою акцию Её в течение недели показывали по «РЕН-ТВ».#новости #фас #альфабанк
Зачем контрреклама, постановили бы привести условия под рекламу — если у другого банка был вклад по 17%, значит нужно сделать вклад по 17,1% и пересчитать все вклады, которые открыли в период рекламы, по новой ставке.
Вот это было бы реально решение. А копеечный штраф и контрреклама, это ерунда полная.
Проверьте они потеряют куда больше денег на имидже от "контррекламы" , зато урок будет. Вы видимо не из рекламной сферы и не в курсе какие там бюджеты выделяются ( а соответственно и возвращаются сверху , иначе зачем рекламироваться). На затравку канал на 10тыс в тг ( ненакрученный ) с рекламы имеет в среднем 300 тр/мес
Лучше к Аязу посидеть чуть,чтоб понимали что такая реклама это плохо
Ага, и подписать со всеми клиентами ДС и сделать докапитализацию процентов по всем депозитам в прошлых датах, лол 🤦♂️
Яндекс Сплит и магазин Citilink.ru обманывают покупателей! ОСТОРОЖНО!
https://vc.ru/u/3797162-misha-boss/1695983-yandeks-split-i-magazin-citilinkru-obmanyvayut-pokupatelei-ostorozhno
тут другая цель
ммм, представляю, чем это может закончится