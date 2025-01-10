США ввели санкции против «АльфаСтрахования» и «Ингосстраха»

И российского нефтегазового сектора.Обновлено в 19:50 мск. «Ингосстрах» продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами и партнёрами в полном объёме, несмотря на санкции, сообщили ТАСС в компании.Документ опубликован на сайте Минфина США. Среди российских компаний под блокирующие санкции попали в том числе страховые «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах», а также «Сургутнефтегаз», «Сургутнефтегазбанк» и «Газпром нефть».Всего под новые санкции попали более 20 нефтесервисных компаний России, уточняет «Интерфакс». Среди физлиц в списке — глава «Газпром нефти» Александр Дюков, руководитель «Росатома» Алексей Лихачёв и другие.С 27 февраля 2025 года США запрещают своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России.О том, что США готовятся ввести санкции против российской нефтяной отрасли, 10 января 2025 года сообщило Reuters и говорили источники The Bell. На фоне этих слухов цены на нефть Brent выросли более чем на 4%, превысив $80 за баррель впервые с октября 2024 года.#новости #санкциисша
В США люди от голода умирают, пожары никто не тушит, компенсации не платят, народ в Россию толпами сваливает, а они какие-то санкции против российских компаний вводят. Спасибо США за то что российские компании будут всю прибыль внутри России оставлять и инвестировать в развитие России. Кто это придумал, срочно вручить орден от русского народа. Классно 👍
А за трансакционные издержки заплатишь из своего кармана ты
народ в Россию толпами сваливаетАга, да, подтверждаю, вот я даже сфоткал очередь американцев которые в Россию через Верхний Ларс хотели попасть
Приезжая в Россию зарубежные граждани в хорошем от удивления что продукты есть и потом просто не хотят уезжать
Очередной шутник херов 😂😂😂 видимо, почти 30 лет ничему не научили (хотя, откуда тупому боту об этом знать, тебе же не за это платят).
российские компании будут всю прибыль внутриПрибыль от чего?
Да, бро. Жизнь налаживается