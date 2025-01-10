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Таня Боброва
Право

США ввели санкции против «АльфаСтрахования» и «Ингосстраха»

И российского нефтегазового сектора.

Обновлено в 19:50 мск. «Ингосстрах» продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами и партнёрами в полном объёме, несмотря на санкции, сообщили ТАСС в компании.

  • Документ опубликован на сайте Минфина США. Среди российских компаний под блокирующие санкции попали в том числе страховые «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах», а также «Сургутнефтегаз», «Сургутнефтегазбанк» и «Газпром нефть».
  • Всего под новые санкции попали более 20 нефтесервисных компаний России, уточняет «Интерфакс». Среди физлиц в списке — глава «Газпром нефти» Александр Дюков, руководитель «Росатома» Алексей Лихачёв и другие.
  • С 27 февраля 2025 года США запрещают своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России.
  • О том, что США готовятся ввести санкции против российской нефтяной отрасли, 10 января 2025 года сообщило Reuters и говорили источники The Bell. На фоне этих слухов цены на нефть Brent выросли более чем на 4%, превысив $80 за баррель впервые с октября 2024 года.

#новости #санкциисша

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Андрей Топов

В США люди от голода умирают, пожары никто не тушит, компенсации не платят, народ в Россию толпами сваливает, а они какие-то санкции против российских компаний вводят. Спасибо США за то что российские компании будут всю прибыль внутри России оставлять и инвестировать в развитие России. Кто это придумал, срочно вручить орден от русского народа. Классно 👍

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Eddie II

А за трансакционные издержки заплатишь из своего кармана ты

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Илай Макс

народ в Россию толпами сваливаетАга, да, подтверждаю, вот я даже сфоткал очередь американцев которые в Россию через Верхний Ларс хотели попасть

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Светлана Самойленко

Приезжая в Россию зарубежные граждани в хорошем от удивления что продукты есть и потом просто не хотят уезжать

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Издательство BSL Manga

Очередной шутник херов 😂😂😂 видимо, почти 30 лет ничему не научили (хотя, откуда тупому боту об этом знать, тебе же не за это платят).

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Jiu and vali

российские компании будут всю прибыль внутриПрибыль от чего?

3
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Алексей Захаров

Да, бро. Жизнь налаживается

1
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