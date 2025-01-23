Суд Англии запретил «Спасу», RT и «Царьграду» судиться с Google из-за блокировки YouTube-каналов во всех юрисдикциях, кроме США и Великобритании

Запрет касается как начала новых, так и продолжения текущих разбирательств.Это результат исков ирландского и американского подразделений Google, направленных в Высокий суд Англии и Уэльса в 2024 году, пишет РБК. До того, как решение вынесли, требования RT, «Спаса» и «Царьграда» рассматривались в судах более чем десяти стран: Турции, Испании, ЮАР, Сербии, Египта и других.В соглашении YouTube указано, что споры с ним регулируются английским законодательством, отметил суд. Google могла бы обратиться за запретом раньше, однако российские суды «всё равно бы его проигнорировали».Суды используют такие приказы в том числе для того, чтобы не допустить дублирующих разбирательств, по которым компании могут повторно начислять штрафы, объяснили в Pen & Paper. У Google размер судебной неустойки за неисполнение требований российского суда и так уже в 20 трлн раз превышает общий ВВП всех стран мира.Google считает действия российских телеканалов «системной, незаконной и несправедливой деятельностью по отъёму её активов по всему миру». В Art De Lex, которая представляет их интересы, допустили, что оспорят решение.Источник фото: TechCrunchООО «Гугл» подало иск о банкротстве в 2022 году из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания штрафа. В октябре 2023 года юрлицо признали банкротом.Российские медиакомпании начали судиться с Google в 2020 году — после блокировки аккаунтов на YouTube. Среди каналов — RT, «Звезда», «Первый канал», НТВ и прочие. Судятся с ней и другие структуры, например, «2ГИС» и VK.Полина ЛааксоПраво03.12.2024Владелец телеканала «Спас» пожаловался в SEC на Alphabet — та «скрывает» от акционеров данные о долге ООО «Гугл» в 8 ундециллионов рублей Столько российское юрлицо должно местным телеканалам по судебной неустойке.#новости #google
Ну пусть восстановят каналы, но просмотр с них сделают невозможным, эдакое «замедление», чтобы спин загрузки постоянно крутился. Считаю это будет очень тонко 🤣
Есть канал в Ютубе одного профессора, который виден всему миру, но не виден россиянам. Вот надо восстановить каналы и сделать ровно тоже самое 🤣😂🤣
А ну ещё параллельно рассказывать про деградирующее оборудования первого канала, Спаса и Царьграда, которое с ошибками заливает видео на канал так, что Ютуб не может его обработать 💁🏼♂️
Кстати это было бы самым крутым решением на самом деле.
Типа: каналы восстановили? Восстановили. Что тебе еще надо собака?
Видосы спаса устарели ((
Суд запретил судиться. Звучит как кринж, особенно учитывая статус этого суда, как будто он выше других. Цена таких решений = 0!
О да зато у нас цена судов на целый унцеллион, самый справедливый суд в мире сажающий за бутылочки, ценники, и плактики за Мир.
Звучит как кринж, особенно учитывая статус этого суда, как будто он выше других. Цена таких решений = 0!Ауч.
https://leonardo.osnova.io/c1ac1181-e5e7-5920-b75b-6196a412656e