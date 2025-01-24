ФАС возбудила дело против МТС из-за рекламы домашнего интернета

В случае установления вины оператору грозит штраф.Реклама содержала утверждение, что «МТС — лучший домашний интернет Москвы», говорится в сообщении ФАС.Закон о рекламе в таких случаях требует, чтобы в объявлении содержались объективные признаки сравнения с конкурентами. МТС их не привела.Регулятор возбудил против компании дело, в случае установления вины ей грозит штраф.В октябре 2024 года ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей из-за необоснованного повышения тарифов на услуги связи. В марте и апреле 2024 года оператор поднял цены в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.#новости #мтс #фас
"МТС — лучший домашний интернет Москвы"
Они наврали! Лучший, конечно же – Ростелеком. Великая компания лучший интернет, чтобы они под землю провалились
Если в слове присутствует приставка РОС значит отличное по определению !
Откуда ты это карлика живодёра выкопал? Я уж забыл о нем
То ли похвалил, то ли поругал
А как еще может быть. Работает как часы, правда песочные
Если у вас есть нерешенные вопросы, вы всегда можете обратиться к нам по следующим каналам связи:
- Номер контактного телефона поддержки 8 800 100 0 800
- Личные сообщения нашей группы ВКонтакте (https://vk.com/rostelecom) и в Одноклассниках (https://ok.ru/rostelecom.official)
- Чат в личном кабинете на сайте rt.ru
Будем рады помочь!
Ну или просто выпустят рекламу - "опровержение"