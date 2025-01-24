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Артур Томилко
Право

ФАС возбудила дело против МТС из-за рекламы домашнего интернета

В случае установления вины оператору грозит штраф.

  • Реклама содержала утверждение, что «МТС — лучший домашний интернет Москвы», говорится в сообщении ФАС.
  • Закон о рекламе в таких случаях требует, чтобы в объявлении содержались объективные признаки сравнения с конкурентами. МТС их не привела.
  • Регулятор возбудил против компании дело, в случае установления вины ей грозит штраф.
  • В октябре 2024 года ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей из-за необоснованного повышения тарифов на услуги связи. В марте и апреле 2024 года оператор поднял цены в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.

#новости #мтс #фас

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34 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

"МТС — лучший домашний интернет Москвы"
Они наврали! Лучший, конечно же – Ростелеком. Великая компания лучший интернет, чтобы они под землю провалились

6
2
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тёма

Если в слове присутствует приставка РОС значит отличное по определению !

2
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Агжилик Агжиликов

Откуда ты это карлика живодёра выкопал? Я уж забыл о нем

2
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Степан Беленький

То ли похвалил, то ли поругал

1
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Erofeev

А как еще может быть. Работает как часы, правда песочные

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Rostelecom_support

Если у вас есть нерешенные вопросы, вы всегда можете обратиться к нам по следующим каналам связи:
- Номер контактного телефона поддержки 8 800 100 0 800
- Личные сообщения нашей группы ВКонтакте (https://vk.com/rostelecom) и в Одноклассниках (https://ok.ru/rostelecom.official)
- Чат в личном кабинете на сайте rt.ru

Будем рады помочь!

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Что-то там про имя и машину

Ну или просто выпустят рекламу - "опровержение"

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