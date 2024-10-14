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vc.ru
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Полина Лааксо
Право

ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей по антимонопольному делу

В марте и апреле 2024 года оператор поднял стоимость услуг связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела экономических обоснований для повышения тарифов и заключила, что МТС «ущемил интересы потребителей».
  • «Незаконно полученный доход» регулятор оценил в 3 млрд рублей. По его словам, практику изъятия такой выручки в пользу бюджета ФАС применяет в подобных делах впервые. В службе надеются, что мера поможет предотвратить аналогичные «недобросовестные» действия со стороны других российских операторов.
  • В МТС сообщили vc.ru, что решение о дальнейших шагах примут после изучения документов ФАС.
Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • В 2022 году ФАС признала МТС нарушителем антимонопольных законов из-за повышения цен более чем на 20%. В 2023 году объявила, что проведёт проверку из-за жалоб абонентов на подорожавшие тарифы.

#новости #мтс

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67 комментариев
Буквоед
100 ₽

«практику изъятия такой выручки в пользу бюджета ФАС применяет в подобных делах впервые»

Достижение «Находчивость» разблокировано.

5
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Art

Людям интересно узнать о том что у них МТС стянул деньги, но их заберут в бюджет, так что теперь можно не беспокоиться, спасибо!

28
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Roman Orlov

Теперь возможен коллективный иск

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Режиссер Максим

Главное бюджету хорошо, на людей пофиг

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Alon Raven

Если люди продолжили использовать МТС тогда, когда у них ценник стал точно такой же, как и у Мегафона (а на некоторые тарифы даже больше), то им можно выдать звание "Заслуженный Лох России". Таких не жалко. Так-то их никто не заставлял продолжать использовать МТС, а раз они не против эти деньги потратить за воздух, то пусть в бюджет пойдут. 1% если до дела дойдёт, то можно будет целую школу построить в селе.

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Егор Егоров

Узаконенный монополизм. З ярда в казну и продолжайте собирать бабосики с абонентов дальше. И так каждый год. Красота. И вроде все при деле

14
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