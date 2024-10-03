Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Мнения
Маркетплейсы
Личный опыт
Путешествия
Техника
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

ФАС признала МТС нарушителем антимонопольных законов за повышение цен на 8%

Ведомство предписало оператору перечислить в бюджет «незаконно полученный доход».

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против МТС в мае 2024 года.
  • Ведомство сообщало, что оператор в апреле и марте 2024 года поднял стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.
  • Комиссия ФАС установила, что повышение «экономически не обоснованно и ущемляет интересы потребителей». Она предписала оператору снизить тарифы, а «незаконно полученный доход» перечислить в федеральный бюджет.
  • В МТС сообщили vc.ru, что уведомлены о решении регулятора, а «дальнейшие действия» будут предпринимать после ознакомления с его позицией.
Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • В 2022 году ФАС признала МТС нарушителем антимонопольных законов из-за повышения цен более чем на 20%. В 2023 году объявила, что проведёт проверку из-за жалоб абонентов на подорожавшие тарифы.

#новости #мтс

1212
55
94
94 комментария
Сергей И

МТС поднял тарифы. Получил с граждан бабло. ФАС оштрафовал МТС, получил часть бабла граждан. Все довольны. Кроме граждан. Им никто ничего не вернёт.

68
4
Ответить
Vlad

Не, не так. ФАС оштрафовал МТС на 30 тыс. рублей, которые распределят по всем пострадавшим абонентам у которых был повышен тариф.

9
2
Ответить
Зонькин Миша

Все как всегда, богатые богатеют, бедные беднеют

2
Ответить
Игорь Лыткин

Идите в суд.

Ответить
Копчик

Если доход признан "незаконно полученным", то наверное эти 8% можно взыскать с МТС по суду.

Ответить
Alexander Semenov

И условия для них не изменит

Ответить
Вероника Анофриева

МТС еще и мошеннические действия с абонентами проворачивают) а потом отказываются отвечать за них

12
Ответить