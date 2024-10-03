ФАС признала МТС нарушителем антимонопольных законов за повышение цен на 8%

Ведомство предписало оператору перечислить в бюджет «незаконно полученный доход».Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против МТС в мае 2024 года.Ведомство сообщало, что оператор в апреле и марте 2024 года поднял стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.Комиссия ФАС установила, что повышение «экономически не обоснованно и ущемляет интересы потребителей». Она предписала оператору снизить тарифы, а «незаконно полученный доход» перечислить в федеральный бюджет.В МТС сообщили vc.ru, что уведомлены о решении регулятора, а «дальнейшие действия» будут предпринимать после ознакомления с его позицией.Источник: «РИА Новости»В 2022 году ФАС признала МТС нарушителем антимонопольных законов из-за повышения цен более чем на 20%. В 2023 году объявила, что проведёт проверку из-за жалоб абонентов на подорожавшие тарифы.#новости #мтс
МТС поднял тарифы. Получил с граждан бабло. ФАС оштрафовал МТС, получил часть бабла граждан. Все довольны. Кроме граждан. Им никто ничего не вернёт.
Не, не так. ФАС оштрафовал МТС на 30 тыс. рублей, которые распределят по всем пострадавшим абонентам у которых был повышен тариф.
Все как всегда, богатые богатеют, бедные беднеют
Идите в суд.
Если доход признан "незаконно полученным", то наверное эти 8% можно взыскать с МТС по суду.
И условия для них не изменит
МТС еще и мошеннические действия с абонентами проворачивают) а потом отказываются отвечать за них