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Таня Боброва
Право

Суд в Москве запретил Google продолжать судиться в Калифорнии

А в январе 2025 года суд Англии запретил «Спасу», RT и «Царьграду» судиться с Google во всех юрисдикциях, кроме США и Великобритании.

  • Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о запрете Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в в Северном окружном суде Калифорнии, США. Об этом просил конкурсный управляющий ООО «Гугл», пишут «Ведомости».
  • По словам источника газеты, решение по сути стало ответом России на «беспрецедентное решение американского суда».
  • 24 января 2025 года Google Ireland Limited попросила суд Калифорнии запретить российской «дочке» — ООО «Гугл», её конкурсному управляющему и представителям участвовать в деле о банкротстве, которое рассматривает суд в Москве.
  • Калифорнийский суд решения по этому заявлению пока не принял, знает газета. Но принял предварительные временные ограничения: запретил продолжать рассмотрение Арбитражным судом Москвы дел, «отнесённых к его компетенции».
  • В январе 2025 года РБК сообщило, что Высокий суд Англии и Уэльса запретил трём российским телеканалам — Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» — судиться с Google из-за блокировки YouTube-каналов во всех юрисдикциях, кроме США и Великобритании.
  • Представитель Google говорил, что «на протяжении многих лет российские суды налагали беспрецедентные штрафы и произвольные юридические наказания» на компанию, чтобы «ограничить доступ к информации» и «в качестве наказания за соблюдение международных санкций».
  • ООО «Гугл» подало иск о банкротстве в 2022 году из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания штрафа. В октябре 2023 года юрлицо признали банкротом.
  • Российские медиакомпании начали судиться с Google в 2020 году — после блокировки аккаунтов на YouTube. Среди каналов — RT, «Звезда», «Первый канал», НТВ и прочие. По данным РБК, сумма требований российских каналов из-за блокировки их YouTube-аккаунтов к середине января 2025 года достигла 1,8 дуодециллиона рублей.

#google #новости

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1
1
15 комментариев
Джейкоб Петрович

стало ответом России на «беспрецедентное решение американского суда»Зато у нас «прецедентные» решения суда, как было по Кирвлесу
Или по Данон и Макфе, недавно

9
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Гугл пытается вспомнить что такое "суд Москвы" и почему у них с ними проблемы:

5
2
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Токс

Таганский суд должен запретить судьям судить в Гааге. Ну на всякий

7
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Александр
6
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Stani
4
1
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Случай
3
1
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Murfan

Ну и новости))) Очень интересно, как суд в Москве может запретить Google судиться в Калифорнии? Это как вообще работает?

3
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