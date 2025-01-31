Суд в Москве запретил Google продолжать судиться в Калифорнии

А в январе 2025 года суд Англии запретил «Спасу», RT и «Царьграду» судиться с Google во всех юрисдикциях, кроме США и Великобритании.Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о запрете Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в в Северном окружном суде Калифорнии, США. Об этом просил конкурсный управляющий ООО «Гугл», пишут «Ведомости».По словам источника газеты, решение по сути стало ответом России на «беспрецедентное решение американского суда».24 января 2025 года Google Ireland Limited попросила суд Калифорнии запретить российской «дочке» — ООО «Гугл», её конкурсному управляющему и представителям участвовать в деле о банкротстве, которое рассматривает суд в Москве.Калифорнийский суд решения по этому заявлению пока не принял, знает газета. Но принял предварительные временные ограничения: запретил продолжать рассмотрение Арбитражным судом Москвы дел, «отнесённых к его компетенции».В январе 2025 года РБК сообщило, что Высокий суд Англии и Уэльса запретил трём российским телеканалам — Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» — судиться с Google из-за блокировки YouTube-каналов во всех юрисдикциях, кроме США и Великобритании.Представитель Google говорил, что «на протяжении многих лет российские суды налагали беспрецедентные штрафы и произвольные юридические наказания» на компанию, чтобы «ограничить доступ к информации» и «в качестве наказания за соблюдение международных санкций».ООО «Гугл» подало иск о банкротстве в 2022 году из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания штрафа. В октябре 2023 года юрлицо признали банкротом.Российские медиакомпании начали судиться с Google в 2020 году — после блокировки аккаунтов на YouTube. Среди каналов — RT, «Звезда», «Первый канал», НТВ и прочие. По данным РБК, сумма требований российских каналов из-за блокировки их YouTube-аккаунтов к середине января 2025 года достигла 1,8 дуодециллиона рублей.#google #новости
стало ответом России на «беспрецедентное решение американского суда»Зато у нас «прецедентные» решения суда, как было по Кирвлесу
Или по Данон и Макфе, недавно
Гугл пытается вспомнить что такое "суд Москвы" и почему у них с ними проблемы:
Таганский суд должен запретить судьям судить в Гааге. Ну на всякий
Ну и новости))) Очень интересно, как суд в Москве может запретить Google судиться в Калифорнии? Это как вообще работает?