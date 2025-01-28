Суд в Москве продлил арест инфоблогера Аяза Шабутдинова до конца февраля 2025 года

По делу о мошенничестве.В октябре 2024 года Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Аяза Шабутдинова до 3 февраля 2025 года, а теперь ещё на 24 дня.Шабутдинову предъявлено 113 эпизодов по статье о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК), пишет «РИА Новости».Продлить меру пресечения просило следствие, пишут «Известия». Оно отмечало, что следственные действия завершены, теперь материалы нужно передать прокурору, затем дело должно поступить в суд.Основателя компании-разработчика бизнес-курсов «Like Центра» Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Следователи считают, что блогер «вводил слушателей в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им, по сути, историю своего успеха в бизнесе», писал «Ъ».Сам Шабутдинов не соглашался с обвинениями и называл уголовное дело «нездоровым сигналом всем предпринимателям». В поддержку блогера выступал бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов, называя арест «чрезмерным».Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы#новости
Искренне не понимаю радости от того, что посадили предпринимателя и произошедший «потребительский терроризм».
Сам с 2017 по 2022 прошёл несколько продуктов, в стоимости от 500 ₽ до 1,5 млн. ₽. Окупилось ли это всё — да, сразу — нет. Любой инфо-продукт подразумевает работу, поэтому «волшебной таблетки» никто не давал, а давали направление, куда идти и как анализировать.
Из явных фактов, после 2020 года, просело качество общее продукта, когда проведение перешло в онлайн. Плюс подключили других неопытных «преподавателей» (таких же начавших предпринимателей), которые просто продвигали свои продукты. Тут можно действительно зацепится за качество, но недовольным всегда делали возвраты.
Но видимо большинству комментаторов проще взять «общее мнение», сказать «мошенник», не ознакомившись лично с продуктом.
чел открыл кофейню которых море, заработал на этом копейки.
открыл чколу, зарабтал миллионы.
что он может расказать про бизнес? ничего.
его работа это религиозная секта успешного успеха.
Аяз крутой человек.
Грязь может лить только диванный динозавр , который ищет себе оправданий
Значит не все люди получили возвраты, вот его и посадили за мошенничество.
Марафоны желаний не забудь купить
Полностью согласен!
Как только пост про Аяза, сразу в комментария появляется простыня текста в защиту этого персонажа. Совпадение?