Генпрокуратура подала иск к Домодедово, так как сочла, что аэропорт находится под иностранным контролем — СМИ

Его владельцы — иностранные резиденты, которые не получили разрешение на деятельность от правкомиссии.Генпрокуратура сочла, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под иностранным контролем, пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на поданный ведомством иск.Источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления, подчеркнул, что ходатайство связано именно с этим, а не с деприватизацией. По данным «Ъ», подаче иска предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово.Структуры Домодедово оказались под контролем резидентов иностранных государств — Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль), считает Генпрокуратура.По закону, бизнесмены при совершении сделок с активами Домодедово, которое считается «стратегическим активом», должны были получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Но они этого не сделали, тем самым нарушив закон.Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры, а также заявление о его обеспечении, 28 января 2025 года. Как пишет «Коммерсантъ», суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах и арестовал 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг». Эта компания владеет аэропортом с 2024 года, учредители — Каменщик (1%) и АО «Аламо Холдинг» (99%, единственным акционером которого выступает бизнесмен).Суд до решения прокурорского иска запретил любые сделки с ними, обязав при этом предпринимателей обеспечить бесперебойную работу аэровокзального комплекса и других структур аэропорта.В Домодедово, комментируя подачу иска, заявили, что «позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением».#новости #домодедово
«ходатайство связано именно с этим, а не с деприватизацией» 😂😂
Я жду когда Генпрокурадура подаст иск к Консульству США, так как здание ЯВНО находится под иностранным контролем, причём недружестенной страны
Т.е. если вы не живете в РФ (по каким либо причинам) и до вас не достать... То мы будет отжимать все еще проще.
Да, давайте все стратегические активы продадим иностранцам
А ещё там постоянно мельтешат какие-то мутные личности.
Уж не шпиёны ли они?!
Новый хозяин будет гораздо лучше.
Там названия ооошек уже тянут на звание иноагента.
tiktok? oh shit....