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Евгения Евсеева
Право

Генпрокуратура подала иск к Домодедово, так как сочла, что аэропорт находится под иностранным контролем — СМИ

Его владельцы — иностранные резиденты, которые не получили разрешение на деятельность от правкомиссии.

  • Генпрокуратура сочла, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под иностранным контролем, пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на поданный ведомством иск.
  • Источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления, подчеркнул, что ходатайство связано именно с этим, а не с деприватизацией. По данным «Ъ», подаче иска предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово.
  • Структуры Домодедово оказались под контролем резидентов иностранных государств — Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль), считает Генпрокуратура.
  • По закону, бизнесмены при совершении сделок с активами Домодедово, которое считается «стратегическим активом», должны были получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Но они этого не сделали, тем самым нарушив закон.
Генпрокуратура подала иск к Домодедово, так как сочла, что аэропорт находится под иностранным контролем — СМИ
  • Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры, а также заявление о его обеспечении, 28 января 2025 года. Как пишет «Коммерсантъ», суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах и арестовал 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг». Эта компания владеет аэропортом с 2024 года, учредители — Каменщик (1%) и АО «Аламо Холдинг» (99%, единственным акционером которого выступает бизнесмен).
  • Суд до решения прокурорского иска запретил любые сделки с ними, обязав при этом предпринимателей обеспечить бесперебойную работу аэровокзального комплекса и других структур аэропорта.
  • В Домодедово, комментируя подачу иска, заявили, что «позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением».

#новости #домодедово

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61 комментарий
Никита Мишин

«ходатайство связано именно с этим, а не с деприватизацией» 😂😂

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Х3р майор

Я жду когда Генпрокурадура подаст иск к Консульству США, так как здание ЯВНО находится под иностранным контролем, причём недружестенной страны

3
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Миио проходил

Т.е. если вы не живете в РФ (по каким либо причинам) и до вас не достать... То мы будет отжимать все еще проще.

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Viktor

Да, давайте все стратегические активы продадим иностранцам

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Вадим Д.

А ещё там постоянно мельтешат какие-то мутные личности.
Уж не шпиёны ли они?!
Новый хозяин будет гораздо лучше.

13
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Микс из мусоровоза

Там названия ооошек уже тянут на звание иноагента.

5
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Иван

tiktok? oh shit....

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