Минцифры предложило собирать обезличенные данные о голосах мошенников на единой антифрод-платформе — «Ъ»

Это позволит распознавать мошеннические звонки при помощи ИИ и предупреждать о них абонента. Идеи входят в пакет антимошеннических поправок, подготовленных правительством, пишет «Коммерсантъ». Так, ведомство предлагает собирать векторы — данные в числовой форме — голосов мошенников.Хранить их будут на единой антифрод-платформе, куда органы государственной и муниципальной власти, ЦБ, операторы связи, хостинг-провайдеры, соцсети, маркетплейсы и граждане будут направлять сведения о правонарушениях. Информацией смогут пользоваться ЦБ, силовые органы, федеральные органы власти и другие организации.ИИ-системы операторов будут анализировать вызовы по ключевым словам, которые используют злоумышленники, а также сверять голос звонящего с векторами из базы, говорит источник «Ъ». Если выявят ключевые слова или произойдёт совпадение по голосу, система предупредит абонента, что он говорит с мошенником.В Минцифры уверяют, что это «не финальная версия документа» и «о деталях говорить преждевременно», но добавляют, что обсуждается ведение базы всех номеров мошенников и формирование базы векторов их голосов. Это позволит выявлять мошеннические звонки при помощи ИИ. Инициатива не коснётся «обычных граждан»: «речь идёт только о мошенниках». В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко поясняют, что под мошенниками в правительстве понимают «тех, кто ранее привлекал внимание компетентных органов противоправными действиями».Источник: администрация Краснодара Операторы связи называют «перспективным» использование векторов голосов мошенников. В «Билайне» говорят, что это «непростое техническое решение», в T2 — что такие системы возможно реализовать. В «Мегафоне» утверждают, что это «потребует от операторов масштабных вложений в вычислительную инфраструктуру». В МТС от комментариев отказались.#новости #мошенники
Инициатива не коснётся «обычных граждан»: «речь идёт только о мошенниках».
Ждём в открытом доступе базы слитых голосов всех россиян.
Ух, повеселимся!
Мошенники натренируют ими свои нейросети и ждите звонок "от мамы", "брата", "бабушки", которые попросят голосом перевода им денег
"Ну я спросила, мошенники они или нет, они сказали нет"
А своевременно дискорд подсуетился с обновой, где можно голос в чате у себя изменять!
собирать обезличенные данные о голосах мошенников на единой антифрод-платформеПотом собрать в хоровые пения и альбомы выпускать?
В МТС от комментариев отказалисьОни уже тарифы обновляют.
обнова вместо заезженного хора мвд
Бредятина, которая заведомо не будет работать. Но немножко деняк может кто и попилит.