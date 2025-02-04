Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Минцифры предложило собирать обезличенные данные о голосах мошенников на единой антифрод-платформе — «Ъ»

Это позволит распознавать мошеннические звонки при помощи ИИ и предупреждать о них абонента.

  • Идеи входят в пакет антимошеннических поправок, подготовленных правительством, пишет «Коммерсантъ». Так, ведомство предлагает собирать векторы — данные в числовой форме — голосов мошенников.
  • Хранить их будут на единой антифрод-платформе, куда органы государственной и муниципальной власти, ЦБ, операторы связи, хостинг-провайдеры, соцсети, маркетплейсы и граждане будут направлять сведения о правонарушениях. Информацией смогут пользоваться ЦБ, силовые органы, федеральные органы власти и другие организации.
  • ИИ-системы операторов будут анализировать вызовы по ключевым словам, которые используют злоумышленники, а также сверять голос звонящего с векторами из базы, говорит источник «Ъ». Если выявят ключевые слова или произойдёт совпадение по голосу, система предупредит абонента, что он говорит с мошенником.
  • В Минцифры уверяют, что это «не финальная версия документа» и «о деталях говорить преждевременно», но добавляют, что обсуждается ведение базы всех номеров мошенников и формирование базы векторов их голосов. Это позволит выявлять мошеннические звонки при помощи ИИ.
  • Инициатива не коснётся «обычных граждан»: «речь идёт только о мошенниках». В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко поясняют, что под мошенниками в правительстве понимают «тех, кто ранее привлекал внимание компетентных органов противоправными действиями».
Источник: администрация Краснодара 
Источник: администрация Краснодара 
  • Операторы связи называют «перспективным» использование векторов голосов мошенников. В «Билайне» говорят, что это «непростое техническое решение», в T2 — что такие системы возможно реализовать. В «Мегафоне» утверждают, что это «потребует от операторов масштабных вложений в вычислительную инфраструктуру». В МТС от комментариев отказались.

#новости #мошенники

14
1
26 комментариев
Император Нолимоций

Инициатива не коснётся «обычных граждан»: «речь идёт только о мошенниках».

18
3
Ответить
Qwazzzimodo Kentukki

Ждём в открытом доступе базы слитых голосов всех россиян.
Ух, повеселимся!
Мошенники натренируют ими свои нейросети и ждите звонок "от мамы", "брата", "бабушки", которые попросят голосом перевода им денег

8
Ответить
Denkotovskiy

"Ну я спросила, мошенники они или нет, они сказали нет"

3
Ответить
Roman

А своевременно дискорд подсуетился с обновой, где можно голос в чате у себя изменять!

11
1
Ответить
Вадим Д.

собирать обезличенные данные о голосах мошенников на единой антифрод-платформеПотом собрать в хоровые пения и альбомы выпускать?
В МТС от комментариев отказалисьОни уже тарифы обновляют.

8
2
Ответить
Алекс

обнова вместо заезженного хора мвд

1
Ответить
Слегка Придурковатый

Бредятина, которая заведомо не будет работать. Но немножко деняк может кто и попилит.

7
Ответить