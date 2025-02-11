«Ничто так не подрывает веру в то, что Россия — страна возможностей»: за что задержали основателя edtech-компании iSpring Юрия Ускова и кто за него заступился

Нам стало известно, что обвинения, которые нам предъявляют, связаны с тем, что мы пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в нашем городе. Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать.
Мы уверены, что происходящее связано с активной гражданской позицией нашего основателя Юрия Ускова. Он не просто неравнодушен, но всегда делает то, во что верит, на благо нашей республики. И это может не нравиться многим.
Возможностей масса: бутылка, паяльник, утюг, электричество. Все еще считаете что не страна возможностей? Значит мы идем к вам.
Он же уже какой по счету кого выдавили, повесили дело, вытолкнули из окна? Россия! Тут не любят предпринимателей!
С учетом Бастрыкина и Володина дело, можно сказать, закрыто. А вот те, кто его открывал, будут долго извиняться. Похоже, местные царьки действительно перестарались. Пора уже в регионах местные ОПГ начать шатать
Так это была прилюдия, основной отжим пойдет, когда вояки придут,и начнут права качать. Как было в конце 90х
Только главное не выйти на самих себя
Мне вот это понравилось:
"Мы вот только что поддержали Алексея Геннадьевича, поэтому со своей стороны, пожалуйста, направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности. Надо разобраться", - сказал Володин.https://tass.ru/politika/23110545
Особенно в сравнении с этим:
Спикер также призвал не политизировать ситуацию с директором ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлом Грудининым, на преследования которого часто жалуются представители компартии. "Если там есть хозяйственные вопросы и спор хозяйствующих субъектов, претензии, не надо прикрывать это политикой", - добавил он.https://tass.ru/politika/12895373
Думаешь именно сейчас самое время?