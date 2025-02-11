«Ничто так не подрывает веру в то, что Россия — страна возможностей»: за что задержали основателя edtech-компании iSpring Юрия Ускова и кто за него заступился

Нам стало известно, что обвинения, которые нам предъявляют, связаны с тем, что мы пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в нашем городе. Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать.

Мы уверены, что происходящее связано с активной гражданской позицией нашего основателя Юрия Ускова. Он не просто неравнодушен, но всегда делает то, во что верит, на благо нашей республики. И это может не нравиться многим.