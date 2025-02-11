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Евгения Евсеева
Право

«Ничто так не подрывает веру в то, что Россия — страна возможностей»: за что задержали основателя edtech-компании iSpring Юрия Ускова и кто за него заступился

Выжимка материала «Бизнес Online».

Источник: РБК
Источник: РБК

Какие есть версии о причине задержания

  • Ускова задержали 10 февраля 2025 года, официальная причина — подозрение в мошенничестве, связанном с покупкой у муниципалитета участка для строительства ИТ-деревни по «заниженной цене». В iSpring обвинения называют «надуманными» и считают, что они связаны с застройкой рекреационных территорий в Йошкар-Оле.

Нам стало известно, что обвинения, которые нам предъявляют, связаны с тем, что мы пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в нашем городе. Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать.

Мы уверены, что происходящее связано с активной гражданской позицией нашего основателя Юрия Ускова. Он не просто неравнодушен, но всегда делает то, во что верит, на благо нашей республики. И это может не нравиться многим.

из заявления iSpring
  • В iSpring уточнили изданию, что Усков вместе с местными жителями «активно выступал против коммерческой застройки рекреационных территорий дубовой и сосновой рощи». Они обращались в Минстрой и получили ответ, что жилая застройка в рекреационной зоне незаконна, а информацию о правонарушениях направили в прокуратуру.
  • В то же время iSpring с августа 2024 года получила 68 запросов от «контролирующих органов» с требованием предоставить документы о её деятельности. Компания это сделала.
  • Источники «Бизнес Online» предполагают, что есть и третья версия: «Он человек импульсивный, мог перейти коммуникационные нормы общения. Но содержательно не мог чем-то манипулировать, что-то занижать и так далее. У него достаточно денег и ресурсов, чтобы этого не делать», — говорит один из знакомых предпринимателя.

Кто заступился за Ускова

  • «Разобраться» в ситуации попросил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву направить обращение «тем, кто принял решение» в «отношении человека, который много сделал и создал школу».
Источник: «РИА Новости»
  • Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой «взять расследование под личный контроль». Тот отреагировал: глава СК поручил доложить об основаниях возбуждения и ходе расследования дела против Ускова.

Ничто так не подрывает веру в то, что Россия — страна возможностей, как происходящее сейчас в республике Марий Эл.

<...>

Юрий переживает за родной регион. Поэтому он много занимался общественной деятельностью. Помогал людям бороться за свои права. Открыто выражал позицию, что голос горожан должен быть услышан, когда пришли коммерческие застройщики в «Заливные луга» — местную зону около дубовой рощи, место с невероятно красивой природой.

Две недели назад я побывал там и познакомился с Юрием лично. <...> А вчера Юрия задержали.

из Telegram-канала Владислава Даванкова
  • «Да, ситуация безобразная. Никак иначе в республике Марий Эл кое-кто решил воплотить в жизнь сюжет из фильма “Левиафан” и в итоге прогреметь на всю страну», — написал сенатор и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

#новости #ispring

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49 комментариев
Иоганн Нигматуллин

Возможностей масса: бутылка, паяльник, утюг, электричество. Все еще считаете что не страна возможностей? Значит мы идем к вам.

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user name

Он же уже какой по счету кого выдавили, повесили дело, вытолкнули из окна? Россия! Тут не любят предпринимателей!

1
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General Cacao

С учетом Бастрыкина и Володина дело, можно сказать, закрыто. А вот те, кто его открывал, будут долго извиняться. Похоже, местные царьки действительно перестарались. Пора уже в регионах местные ОПГ начать шатать

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Миио проходил

Так это была прилюдия, основной отжим пойдет, когда вояки придут,и начнут права качать. Как было в конце 90х

12
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Владимир Егоров

Только главное не выйти на самих себя

3
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Капустник

Мне вот это понравилось:
"Мы вот только что поддержали Алексея Геннадьевича, поэтому со своей стороны, пожалуйста, направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности. Надо разобраться", - сказал Володин.https://tass.ru/politika/23110545

Особенно в сравнении с этим:

Спикер также призвал не политизировать ситуацию с директором ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлом Грудининым, на преследования которого часто жалуются представители компартии. "Если там есть хозяйственные вопросы и спор хозяйствующих субъектов, претензии, не надо прикрывать это политикой", - добавил он.https://tass.ru/politika/12895373

3
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Михаил Шахов

Думаешь именно сейчас самое время?

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