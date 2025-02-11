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Артур Томилко
Право

В Марий Эл задержали основателя edtech-компании iSpring Юрия Ускова

По данным Forbes, дело связано с мошенничеством, сам предприниматель объясняет преследование борьбой против застройки рекреационных территорий в регионе.

Юрий Усков. Источник фото: «Московский комсомолец» 
Юрий Усков. Источник фото: «Московский комсомолец» 
  • Обыски прошли в офисе iSpring, а также дома у Ускова. Источник Forbes в компании рассказал, что следственные действия связаны с делом о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК). После допроса предпринимателя задержали на 48 часов.
  • В 2013 году iSpring в ходе открытых торгов купила у муниципалитета участок, на котором планировала построить ИТ-деревню. Следствие считает, что сделка совершена по заниженной цене.
  • В компании называют обвинения надуманными и считают, что они связаны c выступлениями Ускова против застройки рекреационных территорий в Марий Эл.
  • Усков основал iSpring в 2001 году. Компания занимается разработкой технологий онлайн-обучения для бизнеса и представлена как на российском, так и на зарубежных рынках. По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Ричмедиа» (юрлицо фирмы) в 2023 году составила 2,2 млрд рублей, чистая прибыль — 791,6 млн рублей.
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Продавать на 627 млн рублей в год из Йошкар-Олы: опыт основателя iSpring

Юрий Усков создал сервис, с помощью которого компании могут создавать обучающие курсы для сотрудников и привлёк в качестве клиентов Microsoft и IBM.

Юрий Усков

#новости #ispring

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69 комментариев
Макс Кэнари

Бизнеса в РФ очень мало, скоро все закончится…

16
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Егор Деревянко

Бизнеса в РФ осталось на два три дня

13
1
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Andrey Vasilev

Вот-вот уже все.....................

2
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Дмитрий Барагозин

Я всё жду когда нашего Тюменского Илона Маска возьмут за жопу.

У него бизнес тоже прибыльный - переклеивать этикетки на китайский хлам - маржа процентов 100-200%, не меньше

2
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Будущее вчера

скоро все закончится…Ты совершенно прав, мой чубатый друг. Для вас все скоро закончится

Бизнеса в РФ очень малоЕГРЮЛ и ЕГРИП хором недоумевают...

1
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Antny Slmv

я кнчн в ах*е, что посадить сегодня можно просто любого, особенно если у этого "любого" еще бизнес классный

1
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nochnoy.ru

Скоро (с)

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