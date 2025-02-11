В Марий Эл задержали основателя edtech-компании iSpring Юрия Ускова

По данным Forbes, дело связано с мошенничеством, сам предприниматель объясняет преследование борьбой против застройки рекреационных территорий в регионе.Юрий Усков. Источник фото: «Московский комсомолец» Обыски прошли в офисе iSpring, а также дома у Ускова. Источник Forbes в компании рассказал, что следственные действия связаны с делом о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК). После допроса предпринимателя задержали на 48 часов.В 2013 году iSpring в ходе открытых торгов купила у муниципалитета участок, на котором планировала построить ИТ-деревню. Следствие считает, что сделка совершена по заниженной цене.В компании называют обвинения надуманными и считают, что они связаны c выступлениями Ускова против застройки рекреационных территорий в Марий Эл.Усков основал iSpring в 2001 году. Компания занимается разработкой технологий онлайн-обучения для бизнеса и представлена как на российском, так и на зарубежных рынках. По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Ричмедиа» (юрлицо фирмы) в 2023 году составила 2,2 млрд рублей, чистая прибыль — 791,6 млн рублей. Истории25.09.2019Продавать на 627 млн рублей в год из Йошкар-Олы: опыт основателя iSpring Юрий Усков создал сервис, с помощью которого компании могут создавать обучающие курсы для сотрудников и привлёк в качестве клиентов Microsoft и IBM.#новости #ispring
Бизнеса в РФ очень мало, скоро все закончится…
Бизнеса в РФ осталось на два три дня
Вот-вот уже все.....................
Я всё жду когда нашего Тюменского Илона Маска возьмут за жопу.
У него бизнес тоже прибыльный - переклеивать этикетки на китайский хлам - маржа процентов 100-200%, не меньше
скоро все закончится…Ты совершенно прав, мой чубатый друг. Для вас все скоро закончится
Бизнеса в РФ очень малоЕГРЮЛ и ЕГРИП хором недоумевают...
я кнчн в ах*е, что посадить сегодня можно просто любого, особенно если у этого "любого" еще бизнес классный
Скоро (с)