Бывший офис Sony Pictures в России потребовал от российских киносетей около 1 млрд рублей по договорам, заключённым до ухода киностудии из страны

Sony Pictures приостановила развитие российского бизнеса в марте 2022 года.В феврале 2025 года компания «Контент-клуб» подала 20 исков, пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Большая часть лишь зарегистрирована. Ещё часть оставили без движения из-за нарушенных правил подачи.436,4 млн рублей истец требует от структуры объединённой сети «Формула Кино» и «Синема Парк». 71,6 млн рублей — от «Каро». 176 млн рублей — от «Киномакса». Среди других ответчиков — «Синема Стар», Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер Зал», «Мираж Синема».Претензии связаны с долгами за показы фильмов Sony Pictures по договорам, которые заключили до её ухода из России, например, от 2019-го и 2020 годов. Один из собеседников РБК напомнил: за две недели до ухода в России состоялась премьера «Анчартед: На картах не значится». Средний срок проката — три-шесть недель. «Анчартед» показывали почти четыре месяца — из-за дефицита зарубежных новинок.Если дела и правда касаются старых контрактов и у истца есть доказательства проката и неоплаты, оснований для отказа по искам нет, говорят юристы. А собрать долги сейчас решили, скорее всего, потому, что «подходит трёхлетний срок исковой давности». Вопрос в том, сможет ли иностранная сторона получить деньги в условиях санкиций.Кадр из «Анчартед: На картах не значится» Рубена ФляйшераSony Pictures приостановила развитие бизнеса в России в марте 2022 года. В октябре российское юрлицо студии «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР) сменило название на «Контент-клуб».В ноябре «Ведомости» рассказали, что владелец «Контент-клуба» SPPR Holdings Russia перешёл под контроль российского топ-менеджмента. Сейчас структура владельца называется Сontent Club Holdings (Russia) LLC.По тогдашним данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Контент-клубу» перешли все обязательства и права по договорам СППР. Он же стал преемником долгов кинотеатров за прокат фильмов Sony Pictures — в том числе и «Анчартед: На картах не значится».Полина ЛааксоМедиа19 феврРоссийские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с зарубежными правообладателями — но гарантий, что каталоги вернут, нет А если и вернут, то неизвестно когда.#новости #кинотеатры