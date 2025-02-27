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Полина Лааксо
Право

Бывший офис Sony Pictures в России потребовал от российских киносетей около 1 млрд рублей по договорам, заключённым до ухода киностудии из страны

Sony Pictures приостановила развитие российского бизнеса в марте 2022 года.

  • В феврале 2025 года компания «Контент-клуб» подала 20 исков, пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Большая часть лишь зарегистрирована. Ещё часть оставили без движения из-за нарушенных правил подачи.
  • 436,4 млн рублей истец требует от структуры объединённой сети «Формула Кино» и «Синема Парк». 71,6 млн рублей — от «Каро». 176 млн рублей — от «Киномакса». Среди других ответчиков — «Синема Стар», Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер Зал», «Мираж Синема».
  • Претензии связаны с долгами за показы фильмов Sony Pictures по договорам, которые заключили до её ухода из России, например, от 2019-го и 2020 годов. Один из собеседников РБК напомнил: за две недели до ухода в России состоялась премьера «Анчартед: На картах не значится». Средний срок проката — три-шесть недель. «Анчартед» показывали почти четыре месяца — из-за дефицита зарубежных новинок.
  • Если дела и правда касаются старых контрактов и у истца есть доказательства проката и неоплаты, оснований для отказа по искам нет, говорят юристы. А собрать долги сейчас решили, скорее всего, потому, что «подходит трёхлетний срок исковой давности». Вопрос в том, сможет ли иностранная сторона получить деньги в условиях санкиций.
Кадр из «Анчартед: На картах не значится» Рубена Фляйшера
Кадр из «Анчартед: На картах не значится» Рубена Фляйшера
  • Sony Pictures приостановила развитие бизнеса в России в марте 2022 года. В октябре российское юрлицо студии «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР) сменило название на «Контент-клуб».
  • В ноябре «Ведомости» рассказали, что владелец «Контент-клуба» SPPR Holdings Russia перешёл под контроль российского топ-менеджмента. Сейчас структура владельца называется Сontent Club Holdings (Russia) LLC.
  • По тогдашним данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Контент-клубу» перешли все обязательства и права по договорам СППР. Он же стал преемником долгов кинотеатров за прокат фильмов Sony Pictures — в том числе и «Анчартед: На картах не значится».
Полина Лааксо
Медиа
Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с зарубежными правообладателями — но гарантий, что каталоги вернут, нет

А если и вернут, то неизвестно когда.

Кадр из сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча

#новости #кинотеатры

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