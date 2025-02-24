ЕС утвердил 16 пакет санкций против России — под них попали 13 банков и восемь СМИ

Всего в санкционный список включили 48 физлиц и 35 компаний, следует из пресс-релиза Совета ЕС. «Впервые» санкции ввели против финансовых организаций за пределами России, которые используют «Систему передачи финансовых сообщений» ЦБ (аналог SWIFT). Их названия в документе не приводятся.