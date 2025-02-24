ЕС утвердил 16 пакет санкций против России — под них попали 13 банков и восемь СМИ

А также поставки PlayStation и Xbox в страну.Фото «РИА Новости» Всего в санкционный список включили 48 физлиц и 35 компаний, следует из пресс-релиза Совета ЕС. «Впервые» санкции ввели против финансовых организаций за пределами России, которые используют «Систему передачи финансовых сообщений» ЦБ (аналог SWIFT). Их названия в документе не приводятся.Новый пакет санкций также предполагает отключение от SWIFT 13 российских региональных банков, «которые считаются важными для финансовой системы страны». Что это за банки, в сообщении Совета ЕС не уточняется.Кроме того, Евросоюз запретил вещание восьми СМИ, которые «находятся под контролем российских властей». Среди них — Eurasia Daily, Fondsk, Lenta.ru, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, «Фонд стратегической культуры» и телеканал «Звезда».Дополнительно ЕС «усилил» действующий запрет на автомобильные грузоперевозки по территории союза, в том числе транзитом, компаниями, которые более чем на 25% принадлежат физлицу или юрлицу из России.Под запрет также попали поставки игровых консолей PlayStation и Xbox. Еврокомиссия анонсировала ограничения в январе 2025 года — они затронут продавцов из Евросоюза, в том числе торгующих подержанными устройствами.#новости #санкции #ес